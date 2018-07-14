Перед зустріччю Трампа з Путіним у Дніпрі влаштували провокативну акцію на підтримку Сенцова

У суботу, 13 липня, на акцію підтримки Олега Сенцова зійшлися мешканці Дніпра. Не стала їм на заваді навіть негода.

Кількадесят небайдужих з плакатами зібралися, щоб нагадати світові про режисера, який голодує вже 62-й день поспіль.

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Нагадаємо, напередодні, у день народження бранця Кремля у всьому світі розпочалася чергова хвиля акцій та мітингів. Їхня мета – нагадати Путіну, що Олега треба звільнити. А мати Олега – Людмила Сенцова – офіційно звернулася до президента Росії з проханням помилувати свого сина й відпустити його до дітей.

Відео акції на підтримку ув'язненого Олега Сенцова у Дніпрі

"Акція приурочена зустрічі Трампа і Путіна, яка відбудеться 16 липня. Ми хочемо таким чином вплинути на цю зустріч. Трамп має відмовитись від цієї зустрічі, або провести її не як з партнером, а як з людиною, яка чинить безчинство, порушує права людей", – зазначила організаторка акції Людмила Шамрай.

Відео акції на підтримку ув'язненого Олега Сенцова у Дніпрі