Таке припущення 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Зазначимо, що Німеччина хоче "мати контроль" над переданим Києву озброєнням.

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Відмовки Шольца

Ракети Taurus – це спільна розробка німецько-шведських виробників. Відповідно в різних країнах світу ці ракети є. До того ж наші шведські партнери обіцяли передати Україні винищувачі Gripen, як тільки буде ухвалене рішення про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Між ракетами Taurus та їхніми аналогами Storm Shadow та SCALP-EG є певні технічні сумісності. Тому розмови про те, що Taurus неможливо використовувати й потрібен тривалий час для підготовки операторів, це лукавство,

– зазначив Селезньов.

Наші пілоти навчилися з бомбардувальників застосовувати британські та французькі ракети. Тож, на думку військового експерта, швидко навчаться використовувати німецькі ракети, як тільки партнери ухвалять відповідне рішення.

"На жаль, досі рішення немає через непоступливу позицію федерального канцлера Шольца", – додав Селезньов.

На що здатні Taurus

Засновник групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв сказав, що нібито далекобійні ракети Taurus не є гейм-чейнжером для України. Мовляв, навіть якщо Україна отримає Taurus в нескінченній кількості, то вони не переламають хід війни.

Попри те, що Руслан Левієв медійна особа та експерт, який комунікує в рамках висвітлення російсько-української війни, однак він не має відповідного бекграунду, щоб робити такі висновки,

– мовив військовий експерт.

До прикладу, колишній командувач військами США в Європі, американський генерал Бен Ходжес має іншу думку щодо Taurus. Він впевнений в тому, що понад три десятки Taurus у поєднані з ракетами ATACMS та морськими дронами спроможні перетворити на купу металолому споруду Керченського мосту та зруйнувати його до такого рівня, що росіянам знадобиться чимало років, щоб відновити його.

"Думці американського генерала я довіряю більше. Ми маємо розуміти, що компетенції визначаються досвідом, який здобувається, зокрема, на полі бою. Беззаперечний лідер в цьому питання Бен Ходжес", – підсумував Селезньов.

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