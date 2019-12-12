Передноворічні санкції для "Північного потоку-2": як вони вплинуть на будівництво газопроводу

Проголосовані учора Конгресом санкції проти "Північного потоку-2" – це не передріздвяний подарунок Україні від американських законодавців, але відчуття від того не менш святкові.

У Вашингтоні вже різдвяний настрій. Навіть у політичних кабінетах. Перед офісами конгресменів у будівлі комітетів стоять сніговики, діди морози й всілякі новорічні прикраси.

Проголосовані учора Конгресом санкції проти "Північного Потоку-2" – це не передріздвяний подарунок Україні від американських законодавців, але відчуття від того не менш святкові.

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Що ці санкції зроблять?

Це передумова тимчасового зупинення/значного уповільнення добудови російської труби. Це точно ламає гру Кремля з якнайшвидшого запуску "Північного потоку-2" і відрізання українського транзиту.

Санкції б'ють по компаніях, які укладають труби по дну моря. Зараз цим займається швейцарська компанія All Seas. Компанія з огляду на санкції швидше за все зупинить укладку труб, інакше вона ризикує стати банкрутом. Замінити її "Газпрому" легко й швидко не вдасться. По суті вона унікальна на світовому ринку.

Санкції не б'ють по інших європейських компаніях, які брали участь у створенні цього газопроводу. Це така собі лазерна хірургія від американців, аби не дратувати додатково європейських друзів. Експерти говорять, що для завершення укладки труб залишалося 60 днів. Недаремно Лавров цими днями був у США. Однак не склалося.

Обидві партії, попри не найпозитивніший контекст в американській політиці, одностайно виступили проти підриву енергетичної безпеки в Європі та в Україні.

Треба віддати належне команді "Нафтогазу" Андрію Коболєву, Вадиму Гламаздіну, Альоні Осмоловській, яка була лідером процесів з просування санкцій в США останні три роки. Сьогодні очікується голосування в сенаті. Також Трамп обіцяв дуже швидко підписати. Будемо уважно стежити.

Треба сказати, що таке рішення США запустить протидію багатьох впливових гравців. Тому, переконана, що по цій темі ми будемо спостерігати цікаві процеси найближчим часом, зокрема в Європі. Геополітика, яка чіпає інтереси super powers, – справа не лінійна.

Мені пощастило бути в цей радісний для України день в складі урядової делегації до Вашингтона разом з Дмитром Кулебою. Продовжуємо говорити про підтримку України, дякуємо конгресменам та сенаторам за історичне рішення.

Автор: Світлана Заліщук

Джерело: Facebook

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