"Ми готові діяти": Рубіо анонсував відновлення переговорів між Україною та Росією

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон найближчими тижнями може зробити нову спробу відновити переговорний процес між Україною та Росією. За його словами, ситуація на полі бою дещо змінилася, оскільки Україна отримала можливість завдавати далекобійних ударів по цілях у глибокому тилу Росії.

Таку заяву політик зробив під час інтерв'ю для Fox News.

Що сказав Рубіо про відновлення переговорного процесу?

Держсекретар повідомив, що спроби відновлення переговорів між сторонами будуть уже найближчими тижнями.

У США хочуть оцінити, чи здатна нова динаміка далекобійних ударів по тилу Росії вплинути на позиції країн і створити умови для дипломатичного врегулювання війни.

Водночас Рубіо визнав, що Київ і Москва мають принципові вимоги та власні "червоні лінії".

Ми розуміємо, що обидві сторони мають доволі жорсткі червоні лінії, і поки ми не зблизимо їх, ми туди ще не дійдемо. Але ми готові діяти,

– сказав Рубіо.

До того ж, президент Дональд Трамп доручив своїй команді використовувати будь-які можливості для просування мирних переговорів. Він, нагадаємо, днями наголошував, що для завершення війни Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну доведеться піти на певні поступки, оскільки без компромісів досягти мирної угоди буде складно.

Відновлення переговорів може також бути пов'язане з тим, що переговорники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва у другій половині серпня, ймовірно, напередодні або під час святкування 35-ї річниці Незалежності України.

Політолог Олександр Леонов вважає, що особливу увагу варто звернути на теми, які представники Трампа обговорюватимуть з українською владою, адже візит відбудеться на тлі зміни підходу Вашингтона до Росії.