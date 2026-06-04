Сибіга заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною та підтримку Кіпром євроінтеграції

Міністр закордонних справ України заявив про прогрес у відносинах з Угорщиною. Також він висловив вдячність Кіпру за підтримку щодо євроінтеграції.

Це Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в X 4 квітня.

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Що відомо про підготовку до переговорів щодо вступу України в ЄС?

3 червня Кіпр взяв на себе головування в Раді ЄС. Як заявлялося, він розпочав підготовку до формального відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

Дякую Головуванню Кіпру за його лідерство у просуванні процесу вступу України до ЄС. Висловлюю подяку всім державам-членам ЄС, Європейській Комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку,

– написав Сибіга.

Він також додав, що цінує конструктивну участь Угорщини.

"Ми відкриваємо новий розділ у відносинах між Україною та Угорщиною – розділ, побудований на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому", – зазначив міністр, наголосивши, що Україна рухається вперед.

Нагадаємо, що видання Financial Times та Politico заявили, що Угорщина зняла 17-місячне вето, якого дотримувався уряд Орбана, і відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до ЄС завдяки домовленостям між сторонами.

Також раніше угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив про домовленості з українською стороною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав для близько 100 тисяч людей угорської меншини.