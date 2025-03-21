Путін змінив учасників перемовин зі США: Огризко прокоментував, на що вони здатні

В Саудівській Аравії 14 березня відбудуться переговори між командами США та Росії. Кремль змінив своїх учасників та відправить на них 2 осіб з дуже "цікавою" репутацією.

Про них 24 Каналу розповів керівник Центру досліджень тимчасово існуючої Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що обоє вони вміють тягнути час. Якщо США не застосують під час розмови силу, то дійти до конструктивних рішень не вдасться.

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Що відомо про 2 переговорників від Кремля

В Саудівській Аравії на переговорах російську делегацію очолять сенатор Грігорій Карасін і радник директора ФСБ Сєргєй Бєсєда. За словами керівника Центру, обидва вони – "перефарбовані" люди з КДБ.

З Карасіним я мав "щастя" 2,5 роки вести переговори щодо Чорноморського флоту. Якщо над ними двома зверху не нависне якась "палиця", яка буде опускатись їм на голови, то нічого не відбудеться,

– наголосив він.

Огризко пояснив, що Карасін – майстер відтягувати будь-який процес, він вміє знаходити будь-які причини, щоб Росія чогось не робила. Тому без жорсткого стимулювання він не поступиться своїм діям.

Цікаво! Водночас Бєсєду у 2022 році звинуватили у провалі розвідної інформації щодо вторгнення Росії в Україну. Його навіть намагались за це арештувати.

Малоймовірно, що ці 2 персонажі якось вплинуть на команду США. Саме американці хочуть примусити Росію піти на певні поступки. Однак це не буде легким завданням, адже Кремль висуває максималістські умови щодо миру.

Керівник Центру додав, що переговори в Саудівській Аравії – це "продаж повітря". Коли сторони не можуть дійти згоди щодо певних питань, будуть "витягати зі скрині" вічні теми (обмін полоненими, аспекти судноплавства в Чорному морі), щоб не визнати, що раунд провалився.