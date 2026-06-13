Готується ухвалення непростого компромісу, – аналітик про переговори з Росією

Переговори щодо завершення війни зводяться до компромісів за рахунок українських інтересів, які Захід і Росія намагаються подати як взаємоприйнятне рішення. Водночас путінська еліта розколота у поглядах щодо продовження і заморожування війни.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що найімовірнішим сценарієм залишається замороження конфлікту по лінії фронту без підписання мирної угоди.

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Чому Захід не квапиться змушувати Путіна до миру?

Те, що зараз називають "компромісом", насправді є поступками виключно з українського боку – територія, мова, церква – тоді як Росія нічим не жертвує. При цьому рішення в Москві ухвалює не один Путін, а вся еліта, яка розколота, що робить ситуацію непередбачуваною.

Зеленський підтвердив те, що ми як аналітики говорили вже 2 роки тому. Ситуація досі не зрушила з місця, і логічне питання – чому? Відповідь проста: фактор США та Європи. Бо це територіально наша війна, хоча й за своїми інтересами вона зачіпає набагато більше гравців. Європа та США хочуть заморозки війни, але на вигідних для себе умовах,

– сказав Клочок.

На думку аналітика, змусити Путіна зупинитися може європейський тиск, але Європа навмисно не поспішає його посилювати, діючи у власному стратегічному темпі. Проте Росія вже зараз будує нові військові бази біля кордонів Фінляндії та країн Балтії на 100 – 120 тисяч військових, і очевидно – не для навчань, а для можливої агресії проти Північної Європи.

Після анексії Криму Європа продовжувала купувати російські газ і нафту, повернула Росію до ПАРЄ – разом з депутатами від окупованого Криму, – і все це сприймали як норму.

Де проходить межа компромісу між миром і поступками Росії?

"Путін, можливо, і погодиться на зупинку по лінії фронту – але головне питання: що отримає Росія натомість?" – пояснив Клочок.

Аналітик зазначив, що відповіді на те, що готова віддати Україна, поки немає – це вирішує влада. Відомо лише, що європейці передали Путіну якийсь план, узгоджений із Зеленським у Лондоні 7 червня, але публічно озвучили лише принцип зупинки вогню.

При цьому символічна зустріч українського та російського омбудсменів – явно не випадкова, і на думку Клочка, свідчить про те, що суспільство вже готують до болючої теми нормалізації відносин з Росією.

Більшість українців готові на зупинку по лінії фронту, але не на передачу територій. Компроміс може виглядати так: спірні землі визнають нейтральними, але Росія наполягатиме на присутності там своїх військ. Все це подаватимуть як "гібридне рішення". Прецеденти є – Корея досі живе без мирної угоди, Росія і Японія теж. Тому я не виключаю, що Україна може стати ще одним таким замороженим конфліктом у сучасній історії,

– сказав Клочок.

Якою може бути ціна замороження війни в Україні: дивіться у відео

Що ще відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?

Попри спроби Києва досягти прямих переговорів через воєнні успіхи та далекобійні удари, Кремль продовжує відмовлятися від діалогу із Зеленським, оскільки визнання його легітимним спростувало б головне виправдання російського вторгнення.

Москва намагається маніпулювати переговорним процесом, просуваючи зручних посередників на кшталт Шредера, тоді як експерти вважають, що реальна готовність Росії до перемовин можлива лише під тиском тривалих санкцій, військових невдач та політичної ізоляції, які зрештою можуть змусити Кремль погодитися на діалог за участі європейських лідерів.