Росія і США можуть знову зустрітися протягом наступних двох тижнів. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також США зацікавлені в тривалому мирі в Україні, – Сікорський після розмови з Рубіо

Зустріч відбудеться в третій країні

Друга зустріч представників Росії та США запланована на найближчі два тижні. Перший раунд переговорів між ними про війну в Україні відбувся 18 лютого. Вони також були спрямовані на відновлення відносин і підготовку до завершення конфлікту.

Зустріч відбудеться в третій країн. Станом на зараз місце узгоджують. Також невідомо, хто візьме участь з російської та американської сторони.

Водночас є "принципова згода" обох сторін провести консультації для опрацювання "всього блоку так званих подразників".

Раніше Трамп також заявляв, що новий тур перемовин відбудеться 25 лютого.

Раніше у Кремлі заявляли, що у лютому можлива особиста зустріч президента Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Після першої зустрічі в Саудівській Аравії Дональд Трамп зробив цілу низку суперечливих заяв стосовно війни в Україні. Зокрема, він накинувся на Володимира Зеленського із критикою.