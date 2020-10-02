Переговори ТКГ можуть перенести з Мінська: Кулеба назвав причину
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не виключала можливість перенести переговори ТКГ з Мінська. Це може статися внаслідок недружніх заяв Білорусі щодо України.
В інтерв'ю BBC News Україна Кулеба повідомив, що це питання не є терміновим. Через пандемію COVID-19 зустріч Тристоронньої контактної групи відбуваються онлайн, а не в Мінську.
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Міністр закордонних справ зазначив, що ніколи не виключалася можливість перенести перемовини з Мінська.
Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей,
– сказав Кулеба.
Перенесення переговорного майданчика щодо Донбасу: головне
- За підсумками президентських виборів ситуація у Білорусі загострилася – розпочалися масові протести та мітингувальники оголосили загальнонаціональний страйк. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що поки не має наміру змінювати Мінськ як майданчик для переговорів у межах ТКГ щодо Донбасу.
- Водночас він вдячний кожній країні, яка пропонує майданчик для переговорів. Зокрема, місце для переговорів пропонували Казахстан, Азербайджан та низка європейських країн.
- Раніше голова делегацій України у Мінській ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що Київ розглядає три нейтральні майданчики , куди можна перенести Мінськ: Фінляндія, Швеція та Швейцарія.