Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не виключала можливість перенести переговори ТКГ з Мінська. Це може статися внаслідок недружніх заяв Білорусі щодо України.

В інтерв'ю BBC News Україна Кулеба повідомив, що це питання не є терміновим. Через пандемію COVID-19 зустріч Тристоронньої контактної групи відбуваються онлайн, а не в Мінську.

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Міністр закордонних справ зазначив, що ніколи не виключалася можливість перенести перемовини з Мінська.

Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей,

– сказав Кулеба.

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