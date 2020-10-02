Генерал Збройних сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що звільнений з ТКГ переговорник Вітольд Фокін робив свою гучні заяви, щоб Росія відстежувала реакцію суспільства.

Про заяви Фокіна

Про це Кривоніс сказав в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі. І додав, що з боку РФ здійснюється інформаційна психологічна війна проти України.

Важливо Парадокс Фокіна: що відбувається у ТКГ та як на це впливає Росія

Саме пан Вітольд використовується як маячок певних меседжів, які пишуться в Кремлі. Коли Фокін їх видавав, то водночас відстежувалась реакція нашого суспільства і надалі формувалась політика розхитування ситуації політичної нестабільності всередині нашої країни,

– вважає Кривоніс.

"Фокін – відірваний від життя"

Тому його висловлювання для генерала ЗСУ є дивними. Але не через те, що він військовий, а тому що Фокін "просидів в тилу і все життя обіймав певні високі посади" і він "відірваний від життя".

"Фокін страшно далекий від реальності й народу. Він живе у своєму світі, зі своїми цінностями й далекий від реальності. Він, напевно, сам не розуміє, що його використовують політичні сили Кремля", – зазначив Кривоніс.

На думку командувача ЗСУ, таких людей не можна допускати до влади. Вони роблять все, щоб у суспільстві стався розкол.

Що відомо про скандал з Фокіним?

На засіданні комітету Верховної Ради 29 вересня Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив жодного доказу того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Його слова обурили українців, зокрема, політиків та активістів. У мережі люди залишили десятки обурених коментарів.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ.

30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна з ТКГ.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: