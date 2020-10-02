Фокін – маячок для меседжів Кремля, – Кривонос про скандальні заяви політика
Генерал Збройних сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що звільнений з ТКГ переговорник Вітольд Фокін робив свою гучні заяви, щоб Росія відстежувала реакцію суспільства.
Про заяви Фокіна
Про це Кривоніс сказав в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі. І додав, що з боку РФ здійснюється інформаційна психологічна війна проти України.
Важливо Парадокс Фокіна: що відбувається у ТКГ та як на це впливає Росія
Саме пан Вітольд використовується як маячок певних меседжів, які пишуться в Кремлі. Коли Фокін їх видавав, то водночас відстежувалась реакція нашого суспільства і надалі формувалась політика розхитування ситуації політичної нестабільності всередині нашої країни,
– вважає Кривоніс.
"Фокін – відірваний від життя"
Тому його висловлювання для генерала ЗСУ є дивними. Але не через те, що він військовий, а тому що Фокін "просидів в тилу і все життя обіймав певні високі посади" і він "відірваний від життя".
"Фокін страшно далекий від реальності й народу. Він живе у своєму світі, зі своїми цінностями й далекий від реальності. Він, напевно, сам не розуміє, що його використовують політичні сили Кремля", – зазначив Кривоніс.
На думку командувача ЗСУ, таких людей не можна допускати до влади. Вони роблять все, щоб у суспільстві стався розкол.
Що відомо про скандал з Фокіним?
- На засіданні комітету Верховної Ради 29 вересня Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив жодного доказу того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Його слова обурили українців, зокрема, політиків та активістів. У мережі люди залишили десятки обурених коментарів.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ.
- 30 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна з ТКГ.
Дивіться повне відео інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: