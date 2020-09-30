Експерти впевнені, що Вітольд Фокін у ТКГ просто був "жертовною коровою". Він повинен був стати громовідводом у потрібний момент.

У тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України знову відбувається безлад. Тепер уже ексзаступник голови української делегації Вітольд Фокін заявив, що не бачить доказів того, що на Донбасі ведеться війна між Україною та Росією, чим викликав цілу хвилю обурення та був виключений зі складу ТКГ. Сайт 24 каналу розбирався, що відбувається в ТКГ, хто замінить Фокіна та яке майбутнє чекає ці перемовини.

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В чому "парадокс Фокіна"

Враховуючи те, що з самого початку свого призначення Вітольд Фокін почав видавати досить дивні месседжі, експерти впевнені, що опинився Фокін у ТКГ не випадково.

Лілія Брудницька, експерт Центру структурної політології "Вибір", каже, що Фокіна ввели до складу ТКГ в якості "жертовної корови". Він повинен був у потрібний момент, напередодні особливо важливих і гострих рішень, стати громовідводом та довести, що у влади патріотична позиція. Вона додає, що з правової точки зору, ТКГ — це просто клуб для розмов.

Ніяких правових наслідків рішення ТКГ не мають. Тому буде ТКГ чи ні, особливо на переговорний процес не вплине. Якщо тільки, звичайно, в України немає інтересу зберегти ТКГ. Але ми спостерігаємо, що такий інтерес є. ТКГ — головний аргумент і доказ, що Україна дійсно хоче мирного врегулювання ситуації на Донбасі, — пояснює Брудницька.

Юрій Шуліпа, директор Міжнародної спілки "Інститут національної політики", каже, що звільнення Фокіна ініційоване Офісом Президента і, хоч як це парадоксально, в самому Кремлі. На його думку, парадокс Фокіна полягає в його невгамовному лобіюванні російських інтересів в ТКГ, що викликало відвертий острах у окремих представників оточення Путіна, що відповідають за зовнішню політику Росії щодо України.

Фокін повівся дуже проросійськи. Використовуючи своє становище в ТКГ він намагався відіграти назад «стару карту», публічно довести свою вірність Росії і російським інтересам в Україні. Безумовно, відсторонення Фокіна з ТКГ буде використано Кремлем з метою нагнітання пропагандистської істерії проти України. В іншому випадку, переговори зайдуть в глухий кут і так буде тривати як мінімум до зміни політичного режиму в Росії, або початку її розпаду, — додає Шуліпа.

Чого чекати від Росії

Враховуючи кадровий безлад в українській делегації ТКГ, Росія може використати це для маніпуляцій. Юрій Шуліпа вважає, що Росія продовжить тиснути на Україну з метою імплементації "Формули Штайнмайера", надання особливого статусу спочатку для всіх тимчасово окупованих територій, а потім з поширенням його на всі території Донецької та Луганської областей, причому з закріпленням в Конституції, надання амністії колаборантам і вбивцям українців.

"Іншими словами, Росія буде продовжувати ультимативно вимагати від України виконання всіх нав'язаних нею капітуляційних вимог, здатних спричинити руйнацію української державності", — зазначив Шуліпа.

Лілія Брудницька додає, що до виборів у США Росія не буде проявляти активність в цьому напрямку, адже вона не перший рік «відповзає» з усіх структур, зав'язаних на Донбаському конфлікті. Вона додає, що зараз Росія готується до рішучих дій по Криму. Історія з водою — накрутка населення перед подіями, які складно передбачити, але вони обов'язково трапляться і обов'язково зачеплять "ЛДНР" і ті райони Донецької і Луганської областей, в яких не пройдуть місцеві вибори.

Верховна Рада раптово йде на карантин, в тому числі, щоб не вносити поправки до постанови про місцеві вибори. Для Росії — це відмінна можливість розширити свій вплив на південному сході України. Адже в районах, де не пройдуть місцеві вибори, органи самоврядування втрачають легітимність. Теоретично це полегшує завдання тим силам, які хотіли б, скажімо так, більшої автономності від центру, — резюмує Брудницька.

Що сталося в ТКГ

Вітольд Фокін потрапляє у гучні скандали вже не вперше. 18 серпня він увійшов до складу ТКГ але, як бачимо, протримався на цій посад недовго.

Раніше він заявляв, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі та пропонував виконати умови Росії про проведення виборів на окупованих територіях. Також він говорив про те, що на окупованих територіях варто сформувати тимчасовий уряд.

Стало відомо, що призначення Фокіна на посаду лобіювала його зіркова онучка — Марія Фокіна. Дівчина заявила, що саме вона познайомила дідуся зі своїм другом дитинства та, за сумісництвом, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

Нагадаємо, заяви про те, що на сході країни немає російських бойовиків стала останньою краплею. На це відреагував Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який назвав Фокіна "мерзотником" та закликав відправити його знову на пенсію. Також Андрій Єрмак зазначив, що війна з Росією ведеться вже сьомий рік, а Фокін повинен покинути склад ТКГ.

Цікаво, що замінити Вітольда Фокіна на посаді може дипломат Маркіян Лубківський, про що повідомляє "Детектор медіа". Сам Лубківський також підтверджує цю інформацію та каже, що отримав пропозицію від голови делегації в ТКГ Леоніда Кравчука та Офісу президента України.