У Кремлі назвали можливе місце нових переговорів України, Росії та США

Росія заявила про можливість відновлення переговорів з Україною у тристоронньому форматі за участю США. Потенційним місцем зустрічі в Москві назвали місце, де представники Росії та України вже проводили переговори.

Про це повідомив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Де можуть пройти переговори?

За словами Ушакова, наразі між російською та українською сторонами є певні контакти. Москва обговорювала з американськими представниками можливість відновлення переговорного процесу.

Можливо, цей процес відновиться у тристоронньому форматі,

– заявив Ушаков.

Він нагадав, що представники Росії та України раніше зустрічалися в Абу-Дабі. Тому цей майданчик нібито можна було б використати й надалі.

Росія також сподівається на продовження тристоронніх контактів зі США та Україною в найближчій перспективі, однак не буде публічно обговорювати конкретні пункти мирних пропозицій, заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в одній із трьох країн. Серед можливих майданчиків президент назвав ОАЕ, Швейцарію та Туреччину. Водночас остаточне місце проведення переговорів поки не визначили.

За словами Зеленського, Україна вже має досвід проведення зустрічей на різних міжнародних майданчиках та отримувала відповідні запрошення.

Під час майбутніх переговорів планують обговорити, зокрема, питання енергетики та експорту українського зерна. Окрему увагу українська сторона хоче приділити гуманітарним питанням.

Пріоритетом для Києва залишаються обміни військовополоненими та цивільними, причому Україна прагне пришвидшити цей процес і збільшити кількість людей, яких вдається повернути. Водночас Зеленський наголосив, що майбутня зустріч не повинна бути формальністю, а має принести конкретні результати.