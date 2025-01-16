Розмов за лаштунками немає, – Зеленський про умови для початку переговорів з Росією

Подекуди в ЗМІ з'являється інформація про те, що Україна та Росія можуть проводити таємні переговори. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що немає жодних розмов "за лаштунками".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського польським ЗМІ. Президент пояснив це тим, що Україна не хоче втратити довіру партнерів, адже це несе значні ризики.

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Що потрібно для початку переговорів з Росією

Зеленський наголосив на тому, що Україна не веде жодних переговорів із Росією "за лаштунками", адже це не в інтересах української сторони.

Для нас втрата довіри партнерів – безумовно великий ризик. Для мене важливо зберегти союз між партнерами,

– заявив президент.

Крім того, він зауважив, що в Європі є певна кількість осіб, які намагаються знайти прихильність до Росії.

Втім, Зеленський підкреслив важливість збереження союзу, який вдалося побудувати з міжнародними партнерами протягом трьох років війни. За його словами, цей союз, який охоплює підтримку, геополітику, санкції, а також ЄС і НАТО, є ключовим для України, адже без нього країна не змогла б витримати тиск.

Водночас він наголосив, що Україна має право на переговори з Росією, оскільки жодні перемовини не можуть відбуватися без участі української сторони. Він переконаний, що війну можна завершити дипломатичним шляхом.

"У дипломатії завжди менше жертв і менше часу. Витрачаєш менше людей – і це найголовніше – і менше всього. Головне, що ти можеш зупинити цю пекельну історію. Для цього потрібно бажання. І навіть якщо один партнер не хоче, такий як Росія, можна користуватись формулою, про яку ми говоримо – мир через силу. Коли партнери об'єднуються і примушують до діалогу. На сьогодні це не відбувається", – зазначив Зеленський.

Перш ніж розпочати переговори, Україна хоче отримати гарантії безпеки. Ці гарантії повинні бути ефективними, аби Росія не мала змоги використовувати час перемир'я для підготовки до нового нападу та окупації.