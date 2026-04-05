Україна, Сирія та Туреччина провели тристоронні перемовини в Дамаску, – Зеленський
- Україна, Сирія та Туреччина провели тристоронні перемовини в Дамаску, обговорюючи питання безпеки, економічної співпраці та регіональної ситуації.
- Сторони домовилися продовжити співпрацю у сферах економіки та безпеки, а також поговорили відновлення інфраструктури та наслідки війни.
Українська делегація провела серію переговорів у Дамаск, включно з двосторонньою зустріччю з президентом Сирії Ахмед аш-Шараа та тристоронніми перемовинами за участю Туреччини. Сторони обговорили широкий спектр питань – від безпеки до економічної співпраці.
Україна заявила про намір розвивати нові відносини із Сирією після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Дивіться також Зеленський прибув до Стамбула
Що обговорювали на перемовинах?
У межах візиту 5 квітня відбулися як окремі зустрічі між Україною та Сирією, так і переговори у тристоронньому форматі Україна – Сирія – Туреччина.
Під час перемовин сторони порушили ключові питання безпеки, оборони та регіональної ситуації, зокрема у контексті подій навколо Ірану. Окрему увагу приділили енергетичній та інфраструктурній співпраці.
Також учасники обговорили можливості розширення взаємодії у сфері продовольчої безпеки, що є критично важливим напрямом для регіону.
Зеленський наголосив, що нинішні переговори є частиною побудови нових відносин із Сирією після політичних змін у країні.
Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки. Україна була серед перших держав, які підтримали Сирію після падіння режиму Башар Асад, і готова надалі сприяти стабілізації ситуації в країні,
– зазначив президент
Окремим блоком переговорів стали питання подолання наслідків війни та відновлення інфраструктури.
Сторони детально обговорили досвід України у протидії агресії та можливості співпраці у відбудові. Також ішлося про переговорний процес щодо війни Росії проти України.
Україна та Сирія домовилися продовжити співпрацю за кількома напрямами, зокрема у сфері економіки та безпеки.
"Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими та щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", – сказав Зеленський.
У Києві також подякували сирійцям за теплий прийом та підтримку під час візиту.
Переговори України, Сирії та Туреччини / Фото Володимир Зеленський
Мирні перемовини Росії та України: коли очікувати?
Наразі через війну на Близькому Сході політико-військова частина мирних переговорів щодо російсько-українського протистояння стоїть на паузі. Водночас у деяких аспектах робота сторін триває.
Михайло Подоляк також зазначив, що через підтримку Ірану ставлення до Росії в країнах Близького Сходу кардинально змінюється – від раніше нейтрально-позитивного воно переходить до відверто негативного. Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнилися, а її суб'єктність дуже зросла.