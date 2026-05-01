Чи відбудуться найближчим часом переговори України та Угорщини: що кажуть у МЗС

Україна готова відновлювати діалог з Угорщиною, однак конкретних домовленостей про зустрічі наразі не досягнуто. У Києві наголошують, що не сприймають будь-які вимоги з боку партнерів.

Водночас українська сторона зацікавлена у якнайшвидшому налагодженні контактів. Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі "ТСН".

Що заявив Сибіга про переговори з Угорщиною?

Андрій Сибіга заявив, що Київ відкритий до діалогу з Угорщиною, однак наразі сторони не мають конкретних домовленостей щодо проведення зустрічей. За його словами, Україна прагне конструктивних відносин із Будапештом як із сусідньою державою та партнером. Водночас глава МЗС підкреслив, що Україна не сприймає будь-яких вимог до себе.

Він наголосив, що нинішня держава перебуває в іншій реальності, і формат ультиматумів є неприйнятним. Сибіга також звернув увагу, що після політичних змін в Угорщині з’явилося так зване "вікно можливостей" для активізації двосторонніх відносин. Україна, за його словами, готова рухатися вперед і підтримує всі ініціативи, спрямовані на відновлення контактів.

Окремо міністр наголосив на важливості діалогу на рівні лідерів держав. Україна вже обговорювала ситуацію зі своїми європейськими партнерами після їхніх контактів із майбутнім керівництвом Угорщини.

Безумовно, що ключовим тут є двосторонній діалог на рівні лідерів. Ми обмінювалися з нашими європейськими партнерами після їхніх контактів з майбутнім керівництвом цієї держави. Ми розуміємо цю позицію, ми готові йти вперед. Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше. Ми вітаємо всі зусилля, пов’язані з налагодженням такого діалогу і готовністю до зустрічей,

— додав міністр.

Водночас конкретні зустрічі можливі лише після узгодження дипломатичними каналами. Наразі ж, як підкреслив очільник МЗС, жодних погоджених дат чи форматів переговорів між Україною та Угорщиною немає.

Чи змінилося щось у відносинах України та Угорщини після обрання Мадяра?

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який має скласти присягу 9 травня, уже окреслив свою позицію щодо України. Попри очікування певного перезавантаження відносин після тривалого періоду напруженості, його риторика в ключових питаннях багато в чому повторює підхід попереднього уряду Віктора Орбана.

Зокрема, Мадяр наполягає на розширенні прав угорської національної меншини в Україні. За інформацією західних ЗМІ, саме це він розглядає як передумову для підтримки офіційного старту переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це питання вже давно є каменем спотикання у двосторонніх відносинах.

Ще у 2024 році Угорщина передала Україні перелік вимог, що стосуються, зокрема, мовної політики та доступу до освіти угорською мовою.

Позиція Будапешта безпосередньо впливає на євроінтеграційні перспективи України, адже для просування переговорів необхідна підтримка всіх країн-членів ЄС. У Європейському Союзі розраховували, що зміна влади в Угорщині може розблокувати цей процес.

Втім, за даними джерел, під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою Мадяр підтвердив свою жорстку позицію. Його вимоги значною мірою збігаються з раніше озвученими умовами уряду Орбана. Це може ускладнити подальший рух України до членства в ЄС, попри те, що Київ уже виконав частину необхідних критеріїв.

Чи можливе "потепління" відносин між країнами?

Експерти зазначають, що Мадяр може зосередитися передусім на внутрішніх реформах в Угорщині, зокрема на відновленні верховенства права та зміцненні зв’язків із Європейським Союзом. Однак швидких змін у політиці щодо України очікувати не варто.

Система влади, сформована за часів Орбана, залишається впливовою, що може стримувати різкі зовнішньополітичні повороти. У Києві раніше заявляли про готовність до діалогу та виконання зобов’язань щодо прав нацменшин.

Водночас українська сторона наголошує, що не сприймає формат ультиматумів у відносинах із партнерами. Очікується, що наступним важливим кроком може стати особиста зустріч Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським, яку попередньо планують на червень 2026 року.