Перехід на армійські корпуси дозволить ЗСУ проводити контрнаступи, – Сирський

У 2025 році розпочалася армійська реформа, яка має на меті перехід Сил оборони на корпусну систему. Головком впевнений, що це дасть змогу Україні проводити наступальні дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням заяву Олександра Сирського під час спілкування з журналістами.

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Що Сирський думає про корпуси у ЗСУ

За словами Сирського, повний перехід ЗСУ на корпусну систему планують втілити до кінця 2025 року.

Наразі перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Поступово корпуси займатимуть свою чергу.

Головнокомандувач вважає, що така система дозволить швидше ухвалювати рішення, ефективніше планувати операції та надавати бригадам більше автономії на полі бою.

Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії,

– вказав Сирський.

Зауважимо, за планами Сили оборони будуть складатися з 20 корпусів різних родів військ – більшість корпусів буде у Сухопутних військах.