"Припікай зеленкою": українська розвідка перехопила розмову окупантів про моторошне "лікування"

Українська розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови російських військових, у якій окупант скаржиться на некроз ноги після поранення. Замість медичної евакуації командир порадив йому "припікати" омертвілі тканини зеленкою та пообіцяв скинути антибіотики.

Про це розповіли в ГУР.

Що відомо про моторошні методи лікування в окупаційній армії?

Нове перехоплення розмови російських військових свідчить про критичні проблеми з медичним забезпеченням в окупаційній армії.

У записі військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти Росії розповідає, що після поранення ноги через відсутність своєчасної медичної евакуації у нього почався некроз. За його словами, тканини продовжують відмирати, а він побоюється, що кінцівку доведеться ампутувати. Окупант повідомляє, що почорніння вже охопило пальці, а процес поширюється далі на м'язи та сухожилля. Він зазначає, що медики нібито говорять про неминучість ампутації. У відповідь командир не пропонує евакуацію чи кваліфіковану медичну допомогу. Натомість він радить "припікати" омертвілі тканини зеленкою та обіцяє скинути антибіотики.

У ГУР зазначають, що це перехоплення вкотре демонструє реальний стан медичного забезпечення російських окупаційних військ, де навіть важкопоранені військові часто залишаються без належної допомоги та евакуації.

Нове перехоплення ГУР: дивіться відео

Нагадаємо, наприкінці зими, українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови російських військових, яке свідчить про жорстоке ставлення командування до поранених У записі окупант скаржиться на важкі поранення та сильні обмороження рук, які почали гноїтися, і просить дозволу отримати медичну допомогу. Однак командир у грубій формі відмовляє та наказує йому повертатися на позиції.

Попри ризик втрати кінцівок, російське командування змушує військовослужбовця виконувати бойове завдання, ігноруючи його стан. За даними ГУР, це вкотре демонструє зневагу російського командування до життя та здоров'я своїх солдатів.