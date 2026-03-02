Перехоплення вкотре демонструє повну зневагу російського командування до життя і здоров'я особового складу. Про це повідомляє ГУР.

Що стало відомо з нового перехоплення української розвідки?

У черговому перехопленні, оприлюдненому ГУР МО України, російський піхотинець розповідає про тяжкі поранення та сильні обмороження рук, які вже почали гноїтися. Він просить дозволу зробити перев'язку та отримати допомогу, наголошуючи, що боїться втратити кінцівки через ускладнення.

Втім, командир у грубій формі відмовляє та наказує повертатися на позиції.

Иди на...й, дал...бы еб…е, бл…ь!!! П…йте на...й обратно на свою точку, бл..дь, как приняли меня,

– кричить ватажок.

Попри пояснення про серйозний стан і ризик ампутації, військовослужбовця змушують виконувати наказ.

Нове перехоплення ГУР, в якому поранених окупантів женуть назад на позиції: дивіться відео

Що раніше ставало відомо про ситуацію у росіян з перехоплень ГУР?