Докотились: окупанти вже "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ

Триває 135 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Не секрет, що військове керівництво ворога чхати хотіло на життя, здоров'я та комфорт особового складу російської армії і часто забезпечує їх лише наймінімальнішим та найдешевшим екіпіруванням.

Про це, зокрема, свідчить чергове перехоплення СБУ розмови російського окупанта зі своєю дружиною. Загарбник у захваті від спорядження воїнів ЗСУ й вже навіть докотився до "полювання" за шкарпетками наших захисників та захисниць.

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Окупант шокований якістю одягу ЗСУ

У перехопленій розмові окупант-контрактник бідкається дружині, що виданим йому російською армією одягом можна максимум "мити підлогу". Натомість спорядження українських військових викликає у нього неабиякий захват та нерозуміння, як так взагалі може бути.

У мене таке відчуття, що у нас взагалі ніх*я немає. У мене дохр*на українських шкарпеток, і я розумію, які вони пи*даті. Наші уставні носки – ними я не знаю, що… підлогу мити. Розумієш, ми з тобою купували трекінгові носки там по 400, по 600 рублів, ось у них (в українській армії – ред. 24 канал) такі видають,

– емоційно розповідає окупант.

При цьому росіянин вихваляється камуфляжем, пошитим у США, який також вкрав в українців. Разом з тим він підкреслює, що справа не у виробнику, адже не менш якісним є й те, що виробляється для війська безпосередньо в Україні.

Та навіть не брати те, що їм постачають, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їхні рюкзаки, шоломи. Ну це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так,

– бідкається загарбник.

Перехоплена СБУ розмова окупанта з його дружиною: дивіться відео (нецензурна лексика, 18+)

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