Перехожі врятували 2 дітей, які тонули в Азовському морі

У Запорізькій області на морському узбережжі Бердянської коси 30 травня 2 дітей, які пішли купатися в морі, віднесло на 40 метрів від берега внаслідок шторму. Через це вони почали тонути.

Перехожі одразу помітили це й кинулися їм на допомогу. Завдяки їхнім діям діти залишилися живими.

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Деталі інциденту

За словами очевидців, коли дітей винесли з води, вони були у непритомному стані. Люди одразу викликали швидку. Однак до приїзду медиків один з рятувальників робив дітям непрямий масаж серця та намагався повернути їх до життя.

Хлопчика вдалося відкачати досить швидко, а дівчинка, на жаль, не приходила до тями,

– розповіли в ДСНС.

Згодом обох дітей госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої міської лікарні.

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Що відомо про стан дітей

Станом на 1 червня, 7-річний хлопчик почуває себе добре. Після проведення кисневої терапії його перевели до педіатричного відділення.

Однак 9-річна дівчинка досі перебуває у вкрай важкому стані. За словами медиків, на момент приїзду бригади після інциденту вона перебувала в стані клінічної смерті.

Лікарям знадобилось 18 хвилин, аби відновити дихання та серцеву діяльність дитини.