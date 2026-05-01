Чи можуть військові ТЦК та поліція перекривати дороги: в Міноборони дали остаточну відповідь

Рішення про обмеження руху транспорту, яке реалізують об'єднані групи військових ТЦК та співробітників Нацполіції ухвалюють місцеві ради оборони для виконання плану мобілізації.

Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ.

Читайте також Виїзд під час мобілізації: хто з чоловіків може перетнути кордон у 2026 році

Чому ТЦК можуть перекривати дороги?

У соцмережах періодично поширюються повідомлення про нібито перекриття доріг військовими ТЦК, зокрема окремих проспектів у ранковий час.

Цю ситуацію прокоментував Іван Гаврилюк.

Стосовно зупинки (транспорту, – 24 Канал), прямо відповідаю: рішення приймаються місцевими радами оборони для виконання плану мобілізації. Можете звернутися до місцевих рад оборони, хто є керівником місцевих рад оборони і там з'ясувати дане питання,

– сказав він.

Заступник міністра оборони також висловився щодо забезпеченості ТЦК бодікамерами. За його словами, наразі вони є в кожній групі оповіщення.

Практично в кожному Територіальному центрі комплектування є відповідна кількість бодікамер. Вона не забезпечує, щоб в наявності було в кожного працівника ТЦК, але в кожній групі оповіщення є в наявності бодікамери,

– зазначив Гаврилюк.

Довідка. 28 квітня Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Таким чином, особливий правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року. На цей період чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані перебувати на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, раніше перекриття доріг вже коментували в Національній поліції. Голова Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю "РБК-Україна" пояснив, що на дорогах дійсно можуть траплятися затори через роботу спільних груп на дорогах.

Він наголосив, що поліція діє в межах повноважень, визначених Законом "Про Національну поліцію" та постановами Кабінету Міністрів №1455 і №1456. Водночас місця розташування постів, маршрути патрулювання та зони обмеження руху визначаються не поліцією самостійно, а військовим органом управління – комендантом.

В Україні буде реформа армії: що відомо?

1 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає реформу армії, перші результати очікуються в червні. Зокрема, планують суттєво підвищити грошове забезпечення, керуючись принципом справедливості: рівень виплат має залежати від виконання бойових завдань на фронті, досвіду та ефективності.

Також Зеленський акцентував на важливості підтримки піхоти: за його словами, військові, які тримають лінію фронту, повинні відчувати реальну повагу з боку держави. Глава держави доручив запровадити спеціальні контракти для піхотинців із виплатами в розмірі 250 – 400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань.