"Рано говорити": Сирський відповів, коли чекати на перелом у війні

Україна не очікує швидкого переломного моменту у війні, однак розраховує на поступове виснаження російських ресурсів. Стратегія Сил оборони спрямована на досягнення стану, коли противник втратить здатність продовжувати активні бойові дії.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю для The Times.

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Що сказав Головнокомандувач про переломний момент у війні?

Україна поки не бачить ознак наближення переломного моменту у війні, однак розраховує на поступове виснаження російських ресурсів.

За словами Сирського, наразі зарано говорити про кардинальні зміни на фронті. Натомість українська стратегія передбачає досягнення так званої "кульмінаційної точки" противника, коли його можливості будуть вичерпані.

Серед ключових завдань Сил оборони Головнокомандувач назвав утримання позицій, знищення живої сили противника у масштабах, які Росія не здатна компенсувати, а також удари по ворожій логістиці, енергетиці та оборонно-промисловому комплексу.

Він наголосив, що сучасна війна є постійним технологічним змаганням, де вирішальне значення мають інновації та швидкість впровадження нових засобів боротьби. Також генерал застеріг, що "вікно можливостей" може бути обмеженим через можливі технологічні прориви будь-якої зі сторін.

Нагадаємо, раніше Сирський зазначав, що Росія зосередила на території України близько 721 300 військовослужбовців у складі свого наступального угруповання.

За оцінками українського командування, противник зберігає перевагу в артилерії, ракетах і живій силі та не відмовляється від планів подальшого просування, застосовуючи тактику масованих піхотних атак і дронових ударів. Також фіксується зростання кількості FPV-дронів, яку Росія планує суттєво збільшити до кінця року.

Також за словами Сирського, ЗСУ планують посилити оборону північних рубежів, зокрема через створення нових військових підрозділів через загрозу з боку Росії та ризик провокацій із території Білорусі. За оцінками командування, Росія може розширити фронт і створити додаткові дивізії та бригади, що змушує Україну нарощувати сили для утримання ширшої та глибшої лінії оборони. Нові частини необхідні, оскільки збільшення чисельності існуючих бригад не розв'язує проблему протяжності фронту.