Який один факт підтверджує, що росіяни навіть не готувалися до "перемир'я"

З опівночі 8 травня мало наступити анонсоване росіянами триденне "перемир'я". Одак, бойові зіткнення продовжуються по всій лінії фронту з різною інтенсивністю, а говорити про припинення вогню не доводиться.

Загалом було одразу зрозуміло, що російські терористи не дотримуються ніякого "перемир'я". Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, додавши, що воно одразу було фарсом.

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Як відбувається так зване "перемир'я"

Насправді нічого не змінилося, а війна продовжується, так само як до цього. Українські війська захищаються, а основним стратегічним напрямком залишається Донеччина. До того ж навіть не відомо щодо яких аспектів озброєння нібито мало діяти "перемир'я".

Наприклад, план роботи для тактичної авіації створюють наперед, вона не просто вилітає і скидає керовані авіабомби. Це працює як доволі довга система з планування вильотів, визначення цілей для ударів,

– пояснив Андрій Крамаров.

Отже, росіяни не могли просто зупинити бойову роботу й навіть цього не планували. Тактична авіація не зменшила свою інтенсивність, тому "перемир'я" було не більш ніж показухою кремлівського режиму.

До слова, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупанти продовжують стріляти, а за "перемир'я" хочуть видати відсутність обстрілів "Шахедами".