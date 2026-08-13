Гра Путіна: політолог відповів, чи можливе морське перемир'я з Росією

Кілька днів тому Анкара закликала Україну та Росію обмежити удари по цивільному флоту в Чорному морі. Однак насправді це може бути грою з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зазначивши, що очільник Кремля бачить катастрофічні наслідки ударів, які шкодять Україні. Крім того, таке перемир'я має бути чітким і з погодженням з боку США.

Морське перемир'я з Росією

Політолог зазначив, що росіяни блокують українські порти в Чорному морі, що дуже сильно б'є по наших аграріях. Від цього страждає також і світ загалом – десятки, якщо не сотні мільйонів, споживачів отримували збіжжя за рахунок того, що Україна могла це постачати або забезпечувати постачання.

"Тому тут непроста ситуація, Туреччина теж потерпає. Коли була зернова угода, вона нормально заробила. Та й до цього вона заробляла на краденому зерні, роблячи вигляд, що це якесь інше", – зазначив він.

Політолог про реалізацію морського перемир'я: дивіться відео

Лісний пояснив, що для встановлення такого перемир'я потрібно, щоб Анкара знайшла важелі і змогла окремо домовитись і з нами, і з росіянами.

Чи може це статися на чинному етапі? Сумнівно, але дуже хотілось би насправді, тому що треба апелювати до всього світу, щоб вони зупинили дії Росії в Чорному морі. Вони руйнують і портову інфраструктуру, і все, що навколо неї набудовано і що функціонує поки що,

– наголосив політолог.

Він додав, що також важливо, аби Туреччина мала план, який підтримають Сполучені Штати та інші партнери і він дійсно буде впливати на Путіна. В іншому випадку, це буде просто гучна заява, на яку в Кремлі відреагують, але читуація не зміниться.

Важливо зазначити, що саме Україна чи не найбільше хоче, щоб з'явився новий формат зернової угоди, яка має бути чесною.

Цікаво, що у виданні Reuters повідомили, що наша країна через посередників передала Кремлю пропозицію взаємно зупинити удари по цілях у Чорному морі. Поштовхом стала активізація атак на торгівельні судна та портову інфраструктуру. Однак наразі реакції з Москви немає.