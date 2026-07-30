Путін хоче воювати, але є нюанс: експерт пояснив, як змусити Кремль до поступок

Росія не демонструє готовності завершувати війну, а західний санкційний тиск поки не змушує Кремль змінювати свої плани. Водночас Україна дедалі активніше б'є по об'єктах, які забезпечують російську армію та наповнюють бюджет країни-агресорки.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, який тиск справді може змусити російський режим зменшити інтенсивність бойових дій. За його словами, для цього недостатньо лише нових санкційних пакетів.

Удари можуть дати більший результат за санкції

Розраховувати на різке посилення санкційного тиску з боку Заходу зараз не варто, адже навіть нові законодавчі ініціативи передбачають винятки для окремих європейських країн. У самій Європі також дедалі частіше говорять про відмову від великих пакетів обмежень, тоді як частина держав продовжує співпрацю з Росією у сфері енергетики.

Не буде більшого санкційного тиску, і розраховувати на те, що європейці разом з американцями сильніше тиснутимуть на Росію, не варто,

– наголосив Клочок.

Значно дієвішим аргументом можуть стати українські удари безпілотниками й ракетами по об'єктах на території Росії. Кремль і надалі шукатиме гроші для продовження війни, однак не зможе отримувати їх у тому обсязі, який потрібен для збереження нинішньої інтенсивності бойових дій.

Санкції зараз мають зовсім інший вигляд – це удари, безпілотники й ракети, яких в України стає більше. Це аргументи, здатні примусити Росію зупинити війну,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Росія водночас не витрачатиме стратегічні запаси без обмежень, тому її можливості завдавати масованих ударів по Україні не є безмежними. Зменшити ці спроможності можна через силовий тиск на експортний потенціал, як це вже відбувається у Чорному й Азовському морях, де скорочення перевезень нафти позначилося не лише на Росії, а й на Казахстані.

Війна стала способом існування режиму

Самого санкційного тиску недостатньо, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, тоді як удари по російських підприємствах, логістиці та військових об'єктах створюють значно відчутніші проблеми. Такий тиск може підштовхнути Кремль щонайменше до скорочення або повного припинення повітряних атак по Україні.

Я не маю жодних ілюзій щодо того, що Путін хоче воювати. Він хоче воювати довго, і мова тут не лише про нього, а про весь путінський режим,

– наголосив Клочок.

Російський військово-промисловий комплекс продовжує виробляти ракети, дрони та інше озброєння, а державні замовлення приносять великі доходи обмеженому колу людей, пов'язаних із владою. Водночас сама війна стала одним зі способів збереження режиму, тому Кремль не зацікавлений у її швидкому завершенні.

Для путінського режиму війна – це спосіб існування. На ній заробляє обмежене коло людей, яке отримало доступ до державних замовлень,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За таких умов найближчою реалістичною метою може бути не повна зупинка війни, а зменшення її інтенсивності, насамперед припинення ударів з повітря. Водночас Європа та США не повинні скасовувати чинні санкції навіть у разі домовленості про перемир'я, адже збереження економічного тиску разом з українськими ударами може змусити Росію піти на подальші поступки.

Перемир'я може початися з неба і моря

За нинішніх умов домовитися одразу про повне припинення вогню буде складно, тому першим кроком могло б стати зменшення інтенсивності ударів з повітря і на морі. Подібну пропозицію Україна висувала ще у 2025 році перед зустріччю в Ер-Ріяді, однак тоді американська сторона наполягала на повному припиненні бойових дій.

Враховуючи небажання путінського режиму зупиняти війну, одним із варіантів може бути хоча б збереження цивільної інфраструктури,

– зазначив Клочок.

Це питання особливо важливе напередодні зими, адже наслідки російських ударів уже створили серйозні проблеми для енергетики у Києві, інших великих містах і прифронтових регіонах. Водночас Кремль може погодитися на формат, за якого бойові дії на фронті триватимуть, але масовані повітряні атаки буде скорочено, адже таке рішення російська влада зможе подати своєму населенню як продовження війни без нової мобілізації.

Путін легко продасть це своєму населенню: бойові дії тривають, цілі нібито досягаються, мобілізацію оголошувати не потрібно, а економіка починає стабілізуватися,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Подібний формат уже частково застосовували після початку повномасштабного вторгнення, коли за посередництва Туреччини діяли домовленості щодо судноплавства у Чорному морі. Нинішні проблеми з роботою українських і російських портів також можуть стати одним з аргументів для припинення ударів у повітрі та на морі, після чого можна буде говорити про подальше зменшення інтенсивності бойових дій.

Клочок пояснив, що може зупинити удари Росії: дивіться відео