Росія порушила режим тиші у Покровській агломерації: є поранені серед бійців ЗСУ, – 7 корпус ДШВ

У Покровській агломерації ворог порушив режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня. Серед українських військовослужбовців через дії противника є постраждалі.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Яка ситуація у Покровській агломерації станом на 6 травня?

Військові розповіли, що загалом за добу у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник здійснив 28 обстріли, 6 з яких – авіаудари КАБами. Також за цей період Сили оборони відбили 3 ворожі штурмові дії.

Крім того, за словами захисників, Росія продовжує бути активною та перегруповуватися у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів.

З початку доби внаслідок агресивних дій противника під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення,

– зазначили у 7 корпусі ДШВ.

Військові зауважили, що продовжують моніторити ситуацію на фронті, здійснюючи наразі винятково дзеркальні заходи у відповідь на дії противника.

До речі, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко в етері 24 Каналу розповів, що противник надалі пробує закріпитися в Покровську і тисне на Гришине в Донецькій області. Українські ж підрозділи подекуди проводять контрнаступальні дії.

Як Росія порушувала запропоноване Україною перемир'я?

Володимир Зеленський зазначив, що Україна оголошує режим тиші з ворогом з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Таку заяву український лідер зробив після того, як Росія повідомила про "режим тиші" на період 8 та 9 травня, коли росіяни святкують День Перемоги.

Росія, попри оголошене Україною перемир'я, навіть не думала його дотримуватися. Окупанти атакували кілька регіонів України, зокрема Харків і Запоріжжя, внаслідок чого були поранені та пошкодження інфраструктури.

Володимир Зеленський також повідомляв, що Росія станом на 10:00 6 травня здійснила 1 820 порушень режиму припинення вогню, ініційованого Україною. Російські військова продовжили атакувати Україну ракетами та дронами, сили ППО знешкодили 89 ударних БпЛА зі 108 вночі. Також з початку доби було здійснено понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів в етері 24 Каналу, що Україна нічого не святкуватиме 9 травня, але зацікавлена в тому, аби припинити взаємні обстріли. Саме тому виникла ідея піти на припинення вогню на кілька днів раніше. Від цього залежатиме, що отримають росіяни на 9 травня.