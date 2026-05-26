Україна готова до локального перемир'я із Росією: ідеться не лише про "аеропортне"
Україна обговорює з європейськими партнерами можливість запровадження окремих локальних форматів перемир'я з Росією. Йдеться про точкові режими припинення вогню, які можуть охоплювати енергетичну, портову або інфраструктурну сферу.
Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає 24 Канал.
Дивіться також Домовитись з Трампом не вдалося: Путін висунув нову умову завершення війни
Яке перемир'я пропонує Україна?
Глава МЗС повідомив, що серед можливих варіантів тимчасового перемир'я – "аеропортне", "енергетичне" або ж "портове". Водночас міністр уточнив, що необхідно обрати один конкретний кейс та опрацювати його у визначені часові рамки, щоб продемонструвати результативність підходу.
Сибіга також додав, що це питання планують детально обговорити на зустрічі з главами МЗС країн-членів Європейського Союзу.
Потрібно, щоб це теж проговорилося з російською стороною. Це може бути "аеропортне" перемир'я, це може бути "енергетичне" перемир'я, це може бути "портове" перемир'я,
– зазначив він.
Окрім того, дипломат наголосив, що ключова позиція України полягає в пріоритезації однієї конкретної справи для підтвердження "успішності цього треку".
Які деталі мирного діалогу з Росією?
Зауважимо, що нині Росія намагається залучити в мирні переговори щодо завершення війни в Україні Європу. ЗМУ припускають, що таке рішення може дати Кремлю більше часу, аби отримати переваги як на фронті, так і на політичній арені.
Імовірно, участь ЄС у ролі посередника могла б послабити санкційний тиск на Росію.
24 травня стало відомо, що Росія підготувала доповнення до американського плану з 27 пунктів щодо можливого врегулювання війни в Україні. Відомо, що усі ці ідеї росіяни планують обговорити під час наступного "кваліфікованого діалогу".