Політичний експерт розкрив приховану мету ініціативи Зеленського про Великоднє перемир'я

Україна готова до припинення вогню під час Великодня та погодиться на енергетичне перемир'я. За словами президента, Росія не зможе суттєво зміцнити свої позиції за 2 – 3 дні тиші.

Особливо перед великими святами Україні важливо показати, що ми релігійні та дотримуємось християнських принципів. Як пояснив 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, це важлива дипломатична позиція, яку демонструє український президент.

Читайте також "Москва приречена на поразку": ISW повідомляє про заклики чиновників Росії до миру

Як Україна може використати перемир'я?

Тема перемир'я на великі свята має підтримку серед прихильників MAGA (Make America Great Again – Зробімо Америку великою знову – політичне гасло Дональда Трампа та його соратників – 24 Канал). Саме з ними важливо спілкуватися на цю тему.

У нас є непогані зв'язки з релігійною громадою, яка підтримує MAGA. Днями відбулася велика конференція, де збиралися крайні праві. Варто підкреслити, що саме завдяки нашим зв'язкам на підґрунті релігії, ми отримуємо великі преференції.

Тепер риторика MAGA сильно змінилася. На конференції звучала велика кількість приємних і прихильних слів для України. Звучало величезне засудження Росії та чимало фактів її злочинів,

– розповів політичний експерт.

Ймовірно, Україна передала факти про те, що роблять росіяни зі священнослужителями на окупованих територіях, як вони викрадають дітей, знищують церкви, розкрадають їх.

"Ми маємо показувати, що підтримуємо мир, особливо на такі великі свята. А от росіяни є безбожниками, дикунами. Вони тільки імітують релігійність й не мають з цим нічого спільного", – наголосив Андрій Городницький.

Зверніть увагу! На думку військового експерта Павла Нарожного, Росія може вдатися до провокацій під час Великоднього перемир'я. У ворога немає жодних моральних принципів, тому українцям варто бути готовими до обстрілу. Ба більше, час тиші окупанти можуть використати для накопичення зброї.

Україна може медійно виграти, показати світові, хто насправді дотримується цінностей, є справжніми християнами. У цьому напрямку дуже важливо працювати зі США.

А щодо фронту, то зрозуміло, що Росія порушуватиме перемир'я, посилатиме своїх солдатів на штурми. Втім українські воїни точно даватимуть відповідь. Вони не мають чекати на закінчення перемир'я, щоб відбивати атаки та знищувати ворога, який наступає.

Що відомо про можливе Великоднє перемир'я?