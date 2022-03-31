Перемога, мир та щастя: зворушливі малюнки маленьких українців

З думками про перемогу, про мир та щастя маленькі дітки малюють символіку України та вільних людей.

Національна поліція України оприлюднила малюнки маленьких українців на своїй сторінці у фейсбук.

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Маленькі люди, але з великою душею та вірою в серці створюють малюнки для підтримки бойового духу наших бійців.

Ці малюнки про віру, про надію і дитячі переживання. Перший малюнок дитя складає і носить у кишені. Щоб завжди з собою мати Україну, щоб мріяти і сподіватися на скорішу перемогу. Перемога, мир та щастя! Ось про що мріють наші маленькі українці. Наші захисники вас оберігають, малята,

– мовиться у повідомленні Нацполіції України.

Малюнки дітлахів:

У Національній поліції запевняють, що українські захисники будуть щодуху оберігати наших дітей, наше майбутнє та нашу свободу.

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