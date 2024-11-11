Ілон Маск, ймовірно, не отримає посаду в адміністрації Дональда Трампа після інавгурації президента США в січні 2025 року, хоча він і продовжує відігравати важливу роль у політичному процесі. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на CNN.

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Чому Маск не отримає посаду в адміністрації Трампа

За інформацією CNN, найбагатша людина у світі не планує працювати в уряді на постійній основі, оскільки його вплив вже величезний і поза межами офіційних посад.

Співрозмовники зазначають, що хоча Трамп та Маск раніше обговорювали можливість посади для мільярдера, проте це малоймовірно, що той візьме на себе повну роботу в уряді.

Зверніть увагу! Маск, ймовірно, стане частиною консультативної або експертної ради, де зможе впливати на рішення без необхідності дотримуватися державних етичних норм. Це дозволить йому зберігати контроль над власними активами, уникати конфлікту інтересів і мати важливе слово в ухваленні політичних рішень.

Маск активно підтримує Трампа фінансово, надавши майже 119 мільйонів доларів через створений ним політичний комітет. Після перемоги Трампа на виборах, акції Tesla виросли на 15%, що додало Маску понад 15 мільярдів доларів, значно підвищивши загальну вартість акцій компанії.

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