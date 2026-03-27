Чи перенаправляють зброю для України на Близький Схід: Пісторіус обережно прокоментував

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не має підтвердження інформації про можливе перенаправлення американської зброї з допомоги Україні на Близький Схід. Ідеться про програму PURL, через яку країни НАТО та Канада фінансують закупівлю зброї зі США для України.

Про це політик заявив під час відвідування австралійського заводу німецького виробника зброї Rheinmetall, передає ntv.

Чи дійсно зброю для України направляють на Близький Схід?

Німецький міністр стримано прокоментував повідомлення про можливе перенаправлення зброї для України на Близький Схід.

Він сказав, що не може підтвердили дану інформацію.

Відомо, що саме через ініціативу RURL європейські країни НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України після скорочення підтримки з боку США. Зокрема, через цей механізм постачають Києву системи протиповітряної оборони.

Важливо! В Офісі Президента повідомили, що Пентагон розглядає варіант перенаправлення частини зброї, яка мала б надійти Україні за програмою PURL, на Близький Схід, однак наразі ще зарано говорити про відсторонення США від ситуації в Україні.

Що цьому передувало?