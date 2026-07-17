Вслід за Мельником: Євгена Коновальця перепоховають в Україні

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перепоховання Євгена Коновальця. Він був полковником Армії Української Народної Республіки й першим головою Організації українських націоналістів.

Його прах перевезуть з Роттердама в Нідерландах. Текст розпорядження Кабмін розмістив на своєму сайті.

Що відомо про перепоховання Коновальця?

В указі йдеться про те, що необхідно перепоховати Коновальця відповідно до закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті". Кабмін наголосив на важливості належного вшанування пам’яті тих людей, які докладали зусиль для проголошення незалежності нашої країни.

Провести перепоховання в Україні останків Євгена Коновальця – видатного борця за незалежність України у ХХ столітті, державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів у 1929—1938 роках,

– затвердив уряд.

Його планують перепоховати на території Національного військового меморіального кладовища.

Хто такий Євген Коновалець?

Коновалець народився 14 червня 1891 року в селі Зашків Львівської області, що тоді перебувало в складі Австро-угорської імперії. Він навчався у Львівському університеті, де пройшов курс історії України під керівництвом Михайла Грушевського. Зі студентських років вів активну громадсько-політичну діяльність.

У 1917 в Києві Коновалець сформував Галицько-буковинський курінь січових стрільців, який незабаром перетворився в одну з найбоєздатніших частин Армії УНР. Він був активним учасником національно-визвольних змагань.

У 1922 році емігрував до Європи. У 1929 у Відні Коновальця обрали головою новоствореної Організації українських націоналістів (ОУН).

Протягом 1920-х років полковник пережив кілька замахів з боку радянських спецслужб. Проте 23 травня 1938 року він був убитий у Роттердамі офіцером НКВС Павлом Судоплатовим.

Що відомо про перепоховання видатних українців?

У квітні 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала процес повернення історичних діячів. Кирило Буданов додавав, що герої України мають здобути належну славу та повагу на рідній землі.

У травні цього року на Національному військовому меморіальному кладовищі перепоховали останки лідера Організації українських націоналістів (ОУН), полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Мельник. Після церемонії Зеленський підкреслив, що робота над поверненням інших українських видатних діячів триває.