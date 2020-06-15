До України прийшла тепла погода, тож кияни масово пішли на пляжі. Не пусто було й у клубах та барах. Мережа вибухала від великої кількості відео, на яких люди відпочивають, не зберігаючи соціальну дистанцію. Мер Києва Віталій Кличко нагадав, що столиця не перейшла до наступного етапу послаблення карантину через велику кількість хворих на коронавірус.

Тож бари, нічні клуби та ТЦ влада міста не дозволяла відкривати. Про це Кличко сказав під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Мер Києва додав, що за дотриманням карантинних обмежень стежать правоохоронні органи. За вихідні поліція склала 16 адмінпротоколів щодо власників клубів та барів.