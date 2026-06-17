Кому можуть відмовити у перереєстрації автомобіля: пояснення МВС

У сервісних центрах МВС можуть відмовити у перереєстрації транспортного засобу через проблеми з документами, юридичні обмеження або невідповідність даних.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, який перелік документів необхідний для перереєстрації транспортного засобу, і кому можуть відмовити у цьому.

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Коли можуть відмовити у перереєстрації?

Там нагадали, що не в усіх випадках можлива перереєстрація авто. Найчастіше підставою для відмови стають проблеми з документами, наявність юридичних обмежень або невідповідність ідентифікаційних даних транспортного засобу.

Серед основних причин відмови:

транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом;

номери агрегатів знищені або мають ознаки підробки;

продавець або покупець перебувають у розшуку;

у продавця є відкриті виконавчі провадження;

у державних реєстрах зафіксовано заборону на відчуження автомобіля;

документи містять невідповідності або неактуальні дані;

відсутнє зареєстроване місце проживання;

втрачено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні.

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що перед зверненням до сервісного центру варто перевірити всі документи та впевнитися у відсутності будь-яких обмежень щодо власника або самого транспортного засобу.

Які доменти необхідні?

Перереєструвати автомобіль можна в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації. Для цього необхідно підготувати:

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність, якщо інтереси власника представляє інша особа.

Вартість перереєстрації становить близько 1306 гривень. У цю суму входять адміністративна послуга, бланк нового свідоцтва про реєстрацію та номерний знак.