Переробка сміття у Львові: міні-станція, яка немає аналогів в Україні

За збереження клімату масштабно взялися у Львові. Там усі містяни тепер знатимуть, як правильно та грамотно сортувати сміття. Бо там відкрили спеціальну міні-сортувальню відходів. Де не лише збирають і сортують сміття, а й навчають людей правильно його викидати.

Аналогів такої сортувальні в Україні немає, тому у Львові хочуть показати приклад, аби й в інших містах почали відповідально поводитись із відходами.

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У редакції 24 каналу вже більше, ніж півроку медійники сортують сміття. Для цього в офісі встановили спеціальні контейнери. Зібрану вторсировину журналісти, як і всі львів'яни, відтепер можуть приносити на станцію сортування. Там є спеціальний контейнер для кожного типу сміття.



Сортувальна станція у Львові

В сортувальні збирають алюмінієві бляшанки, пінопласт, папір, харчову, стрейч та термозбіжну плівку, а ще – чисті поліетиленові пакети. Пластик та ПЕТ-пляшки сортують за кольорами. А білі пляшки ще й за маркуванням.

Варто звертати увагу на маркування. Тому що поздовжна смужка є ознакою пластику маркування номер два. Це поліетилен високого тиску. Він безпечний для харчування і дуже добрий для переробки,

– пояснив координатор станції сортування сміття Ілля Петрик.



Пластик з поздовжним маркуванням

Якщо ж ви бачите крапку на дні маркування, то це маркування номер один. Саме пластик з крапкою білого кольору не переробляється, – додав Ілля Петрик.

Сортувальня працює шість днів на тиждень. Що і куди правильно вкинути відвідувачам підкаже консультант. Згодом, усю сировину, яку тут назбирують, на місці пресують і відправляють на спеціалізовані підприємства.

Загалом, в Україні досі використовують застарілий і безальтернативний метод поводження з відходами – захоронення. 94% всіх побутових відходів, як і за радянських часів, вивозять на переповнені полігони і звалища. Переробляють лише 5 % відходів. Тож, чим більше українців покажуть, що потребують таких відповідальних станцій, тим більша ймовірність того, що й чиновники почнуть облаштовувати такі муніципальні сортувальні пункти.



Як довго розкладається сміття: інфографіка 24 каналу

Чим небезпечний пластик?При звичайних умовах зберігання пластик не обмінюється з водою хімічними елементами. При нагріванні навіть трохи вище кімнатної температури починається активне переміщення токсичних молекул з пластикової пляшки в рідину, якою вона наповнена. Зрозуміло, що в спеку понад 30 градусів така вода стає отруйною. У пластику міститься бісфенол-А. Цей компонент негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, провокує нездатність мати дітей, гіпертонію, ожиріння і діабет. Використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.