Переробники молока виступили проти обов’язкового збору, ініційованого міністром агрополітики

Підприємства молокопереробної промисловості не підтримують ініціативу міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського щодо запровадження обов’язкового внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції в розмірі 0,5% від реалізації.

Про це пишуть українські ЗМІ із посиланням на представників галузі. Останні зазначають, що ніхто навіть не запитав їхньої думки.

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Перший заступник голови правління "Укрмолпром" Зінаїда Карпенко відзначає, що підготовка законопроєктів про запровадження обов’язкового внеску з переробників та імпортерів молока велась без консультацій з представниками галузі.

Нашу думку ніхто не спитав, коли створювались дані законопроєкти. І ми не розуміємо, як цей фонд буде просувати молочну продукцію, що може для цього зробити репрезентативна міжгалузева організація, адже в законопроєкті функції її розмиті,

– заявила Зінаїда Карпенко.

Головний виконавчий директор компанії "Укрпродукт Груп" (ТМ "Наш молочник", "Molendam", "Наш сирок", "Фермерський" та ін.) Олександр Сліпчук вважає, що новий обов‘язковий збір з молокопереробних підприємств не потрібен галузі, а законопроєкт містить значні корупційні ризики. Ініціатива вкрай сира, непрозора і не передбачає відповідальності осіб за зібрані в фонд кошти.

В цьому вигляді вона схожа більше не те, що хтось домовився "розвести" переробників та імпортерів молочної продукції на кошти, залучивши до збору митників і податківців. Такі собі "побори в законі". Чи бачу я ефект від ініціативи і для кого? Не бачу. Виникає питання – для кого цей збір? Для директора фонду? Контролерів з Мінагрополітики? Ніякої користі галузі то не принесе. Вважайте, кошти, викинуті на вітер,

– відзначає Олександр Сліпчук.

Директор аналітичного агентства "Інфагро" Василь Вінтоняк, що підприємства-переробники здатні самостійно, без втручання чиновників та нових зборів, дати собі раду в питаннях просування молочної продукції.

Переробники самі можуть створити собі фонд і розпоряджатися тими коштами на свій розсуд, не залучаючи державних регуляторів. Для цього є професійні об’єднання. Вони покликані розмірковувати над тим, куди направляти спільні кошти. І якби це був прозорий механізм з боку ініціаторів законопроєкту, ініціатива виглядала б непогано про створення такого галузевого фонду. Але не в цьому випадку,

– вважає експерт.

Водночас Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР) виступила із підтримкою проєкту закону.