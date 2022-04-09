Переселенці з Харківщини і Сумщини активно працевлаштовуються, – голова Полтавської ОВА

Полтавщина, як і більшість регіонів України, прийняла переселенців зі зони бойових дій. Наразі економіка області працює, люди активно працевлаштовуються.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Водночас він повідомив, що в області наразі триває посівна.

Зверніть увагу Майже 60 тисяч переселенців розмістили у Полтаві: тисячі живуть у дитсадках і школах

Полтавщина – надійний тил

Дмитро Лунін заявив, що Полтавщина може бути надійним тилом для областей України, в яких наразі тривають військові дії.

Кожного дня місцева влада закликає малий та середній бізнес не панікувати й починати працювати.

"Ті, хто приїхав з Харківщини та Сумщини, активно починають тут (на Полтавщині – 24 канал) працевлаштовуватись або самі працюють як підприємці у малому бізнесі", – сказав Дмитро Лунін.

За його словами, деякі українці, які знайшли тимчасовий прихисток на Полтавщині, навіть переносять в регіон свої невеличкі компанії і починають працювати на новому місці.

Лунін про ситуацію на Полтавщині: дивіться відео