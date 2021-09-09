Переслідування 16-річної дорослим чоловіком на Запоріжжі: відомі нові деталі

У селі Степанівка-1, що на Запоріжжі, 38-річний чоловік переслідує 16-річну дівчину. Він надсилає їй погрози, надокучає дзвінками, приходить серед ночі на її подвір'я та навіть отруїв собаку неповнолітньої.

Переслідування дорослим чоловіком неповнолітньої дівчини Валерії почалося із повідомлень у соцмережі та бажання познайомитися.

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Дорослий чоловік продовжує переслідувати дівчину

Згодом з'ясувалося, що таємний шанувальник – 38-річний чоловік, також зі Степанівки-1.

За словами Валерії, він майже щоночі приходить під вікна її будинку, стежить за нею та погрожує зіпсувати життя. Крім того, він надсилає голосові повідомлення з погрозами. Рідні дівчини зверталися до поліцейських, однак ті кажуть, що це усього лише погрози, тому причин для затримання немає.

Водночас Віктор продовжує світити лазером у вікна дівчини, залишає на підвіконні колоски, кавуни, сливи та навіть отруїв її собаку.

Чоловік надокучає й іншій неповнолітній

У студії також розповіли, що Віктор переслідує ще одну неповнолітню – 16-річну Злату. Їй він погрожує зґвалтуванням. Дівчина повідомила, що чоловік телефонував їй з різних номерів, надсилав повідомлення з погрозами, запитував, "де може бути Лєра".

Злата поділилася цим з батьками, однак до правоохоронців не зверталася.

Школярем Віктор "шантажував вчительку"

Мама Валерії заявила, що знає Віктора зі школи. Ще учнем він нібито шантажував вчительку. Зокрема, погрожував педагогині покінчити життя самогубством, якщо вона не поставить йому четвірку замість трійки. Окрім цього, у чоловіка є кілька приводів у поліцію.

Чоловік заявляє, що Валерія закохалася у нього

Мати Віктора стала на захист сина і повідомила, що 16-річна Лєра в них ночувала, а її сина нібито оббріхують. Психологиня, яка спілкувала з дівчиною, вважає, що та не договорює про ситуацію.

А сам Віктор сказав, що це "Лєра в нього закохалася і не може усвідомити, що між ними не може нічого бути".

Дівчинка закохалася. І усілякими шляхами хоче зробити мені якнайгірше. Так, я нехороший, я ходив і стукав їй у вікна, бо вона зробила мені погано, своїми розмовами про те, чого не було,

– зазначив чоловік.

Він додав, що насправді Валерія надсилала йому фото. Я він начебто ставиться до неї "як до друга, як до сестри".