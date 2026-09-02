СБУ відкрила вогонь першою, – адвокат Каплунова повідомив деталі перестрілки в Києві

Упродовж 1 – 2 вересня ЗМІ повідомляли про конфлікт між представниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України у Києві. Виникла стрілянина, внаслідок якої троє представників ГУР зазнали поранення. Все почалося з того, що невідомі нібито викрали заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова з двору його будинку ще 23 серпня.

Адвокат військового РДК Степана Каплунова Тарас Боровський розповів 24 Каналу свою версію подій. На його думку, 23 серпня Каплунова було саме "викрадено", а не затримано. Затримання – процес, який регулюється Кримінально-процесуальним кодексом України. А у випадку з військовим його просто заштовхали в автомобіль. І майже 10 днів ніхто не знав, де він перебуває.

Що відбулося в ніч на 2 вересня?

За словами адвоката, побратими Каплунова одразу забили на сполох та намагалися розшукати військового. В ніч з 1 на 2 вересня представники Служби безпеки України привезли військового до його квартири у Києві, щоб провести обшук.

За нашою інформацією, йому могли щось підкинути. А проведення обшуку в нічний час доби – трохи дивна процедура. Недопуск та неповідомлення адвоката про те, що проводиться обшук – теж, скажімо, протизаконно,

– стверджує адвокат.

У квартирі їх зустріли представники Головного управління розвідки. Вони підняли "тривогу", після чого до місця подій почали з'їжджатися інші побратими з ГУР.

Як переконує адвокат, представники СБУ першими відкрили вогонь по ГУРівцях, які почали з'їжджатися. Після того кількох представників Головного управління розвідки затримали. Побратими з ГУР продовжували прибувати. Зрештою почався словесний конфлікт, який вдалося вирішити.

Командир Тимур домовився із представниками СБУ, що нам віддають Степана Каплунова та інших наших побратимів, яких утримували. А ми забираємо усі свої автомобілі, які заблокували майже весь район та не давали виїхати працівникам СБУ. Після цих домовленостей військові ГУР почали розходитися по домах. Ситуація нібито вичерпала себе,

– сказав адвокат.

На місці перебувала невелика група людей. Слідчі від Служби безпеки України діяли толерантно та коректно. Усі дії тривали до ранку. Коли вже потрібно було підписати останній протокол, знову сталася незрозуміла ситуація.

Як я розумію, представники силового блоку СБУ отримали команду чи чомусь вирішили по другому колу затримати наших побратимів, яких вони зустріли при першому приїзді. Їх почали тягнути в автомобіль. На той момент представників СБУ було десь до 30, а ГУР – до 10. Почалася невелика штовханина, в результаті якої хтось із СБУ почав відкривати вогонь. Спершу попереджувальний, а потім – по ногах представників ГУР. Один військовий тяжкопоранений,

– поділився своєю версією подій адвокат.

Адвокат окремо наголосив, що не звинувачує ні в чому Службу безпеки України. За його словами, ситуація так закрутилася, що, можливо, у когось не витримали нерви. Там вчинили перший постріл, після якого почався ефект "доміно". Представники СБУ також надавали допомогу пораненим та цікавилися їхнім станом.

Сам військовий з РДК Степан Каплунов в доброму фізичному стані та гуморі. З ним усе добре.

Що говорять про інцидент в СБУ?

У Службі безпеки України заявили, що спільно з Головним управлінням розвідки запобігли теракту, який готувала ФСБ РФ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув до нашої держави з нагоди Дня Незалежності.

В межах досудового розслідування представники СБУ проводили невідкладні слідчі дії. І під час обшуку за однією з адрес невказана група осіб почала стріляти по оперативно-слідчій групі Служби безпеки. Також там заблокували проїзд автомобілями.

Для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано,

– повідомили в СБУ.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівника правоохоронного органу.