Понад 4 тисячі FPV на місяць: офіцер НГУ розповів про перевагу Росії в дронах

Російські війська утримують кількісну перевагу в безпілотниках і випереджають Сили оборони в декілька разів. В окремих смугах оборони загарбники запускають понад 4 – 5 тисяч ударних FPV-дронів щомісяця.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш.

Загроза від спецпідрозділів ворога

За його словами, за всю історію сучасної війни не було періоду, коли б Україна мала перевагу над ворогом у кількості безпілотників. Противник переважає за обсягом засобів та інтенсивністю атак у декілька разів.

Військовий звернув увагу на колосальні масштаби постачання та використання БпЛА ворогом безпосередньо на передовій.

При тому в нас у смузі кількість FPV може перевищувати 4 – 5 тисяч на місяць. Кількість цих засобів надзвичайно велика, вона росте, і противник забезпечується досить непогано,

– наголосив Андрій Отченаш.

Окупанти активно запускають дрони різних типів, зокрема розвідувальні апарати, баражуючі боєприпаси "Ланцет", ударні безпілотники "Молнія" та "Бандероль". Окрему небезпеку становлять спеціалізовані підрозділи загарбників.

"Рубікон" – це висококваліфіковані спеціалісти Російської Федерації в напрямку БпЛА. Вони знищують нашу логістику. Їхнє основне завдання – це знищення наших крил-розвідників, наших важких бортів та НРК,

– пояснив офіцер НГУ.

Попри чисельну перевагу росіян, Сили оборони України роблять акцент на якості безпілотних систем і майстерності операторів. Крім того, українські воїни нищать ворожі групи операторів: нещодавно Сили безпілотних систем успішно уразили базу фахівців підрозділу "Рубікон" у тимчасово окупованому Бердянську.

Андрій Отченаш про

Як росіяни брешуть про просування на 30 кілометрів

Військовий зауважив, що реальний стан справ на фронті суттєво відрізняється від того, про що звітують генерали та пропагандисти країни-агресорки. Зокрема, міжнародні OSINT-дослідники фіксують реальну лінію оборони, яка спростовує заяви окупантів.

Там різниця між тим, що подає Російська Федерація і тим, що подають Сили оборони України, вона в деяких місцях відрізняється на 30 кілометрів. Тобто росіяни приписують собі 30 кілометрів того, чого насправді не є під їхнім контролем,

– наголосив Андрій Отченаш.

За його словами, подібна ситуація склалася і на Добропільському напрямку, де загарбники ще на початку жовтня поспішили заявити про нібито захоплення міста. Насправді ворог лише намагається інфільтруватися, тоді як 60 – 70% міста повністю перебувають під контролем Сил оборони України.

Як туман впливає на лінію зіткнення?

Погодні умови, зокрема густий туман, суттєво ускладнюють ведення розвідки за допомогою безпілотних авіаційних комплексів. Ворог намагається користатися поганою видимістю для просування піхоти й проведення внутрішніх ротацій, проте Сили оборони зривають ці плани.

Так, як ми не бачимо, так і противник не бачить. Він теж постійно скаржиться про те, що через тумани не може проводити розвідку. Відповідно, ми маємо певні дії для маневру, щоб виводити поранених чи змінювати особовий склад,

– пояснив офіцер НГУ.

Раніше командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол пояснював, як загарбники розширюють війну дронів та намагаються ускладнити українську логістику.

Збір для бригади "Рубіж"

Під час ефіру глядачів закликали підтримати захисників і долучитися до благодійного збору. Для 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" збирають кошти на керовані модулі мінування та розмінування.

Кожен внесок має важливе значення для збереження життів військових і виконання бойових завдань на найскладніших ділянках передової.

Збір на керовані модулі мінування (розмінування) для бригади НГУ "Рубіж" / Скріншот з відео