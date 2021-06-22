Переваги антиолігархічного пакету "Голос": прозора робота та рівні права для великого бізнесу

В Офісі президента триває лише імітація роботи, натомість партія "Голос" реально виконує свої обіцянки. Минулого тижня у Верховній Раді був зареєстрований пакет з чотирьох законодавчих ініціатив, які реально завадять олігархам паразитувати на економіці та створять рівні правила для великого бізнесу в Україні.

Таку думку висловила лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик.

Боротьба з олігархами – одна з обіцянок партії "Голос", яка вже виконується, наголосила Рудик. Тим часом президентський законопроєкт лише імітує реальну роботу.

Ми переконані, що держава повинна позбавити олігархів стану монополістів на ринку. Адже вони контролюють більше половини нашої економіки, отримуючи надприбутки з ренти сировини та надр. Прості ж українці отримують тільки великі платіжки. Щоб вийти з цього замкненого кола, ми вже зареєстрували у парламенті альтернативний пакет антиолігархічних законопроєктів,

– заявила Кіра Рудик.

Лідерка "Голосу" пояснила, що сьогодні кожен українець так чи інакше сплачує за те, що економіка змушена працювати на олігархів. Зокрема, 70% газорозподільних компаній і 64% потужностей ТЕС належать монополіям. Змінити цю ситуацію допоможуть тільки комплексні зміни законодавства – антиолігархічний пакет "Голосу" складається з чотирьох блоків.

Перший блок пакету – судова реформа, покликана очистити суди та перезавантажити Вищу раду правосуддя. Лише таким чином Україна зможе вільно рухатись до ЄС. Другий блок – зміни до Антимонопольного законодавства, що відкриють АМКУ можливості реально боротися з олігархами,

– розповіла нардепка.

Кіра Рудик підкреслила, що лише таким чином можна позбавити галузі економіки монопольного впливу.

Зокрема, створити рівні правила для роботи великого бізнесу в Україні допоможе третій блок пакету – зміни до податкового законодавства. Завдяки ним олігархи більше не зможуть уникати екологічного податку на викиди, а також ренти на видобуток руди. Натомість, вони будуть зобов'язані інвестувати в екологічну безпеку. Так Україна почне впевнено рухатися у бік європейського зеленого курсу, наголосила голова партії.

Останнім блоком пакету партійці пропонують змінити закон "Про державне корпоративне управління". На думку лідерки "Голосу", цей крок є надзвичайно важливим для економіки. Оскільки олігархи нарешті припинять контролювати держпідприємства, замість збитків державні компанії почнуть приносити дохід до бюджету.