Військовий назвав переваги та недоліки переведення в ЗСУ через застосунок "Армія+"

Уряд України спростив переведення воїнів між військовими частинами Збройних Сил. Вже з 15 листопада перевестися можна буде в мобільному застосунку "Армія+", подавши рапорт.

Це стосується переведень саме за ініціативою військовослужбовців. Майор ЗСУ Єгор Чечеринда розповів 24 Каналу, з якими труднощами можуть зіштовхнутися військові під час переведення за новим механізмом.

Зверніть увагу В Україні офіційно запустили застосунок Армія+: які його переваги та функції

Переваги та недоліки переведення через додаток Армія+

Кожен військовослужбовець зможе подати запит на своє переведення через застосунок "Армія+". Якщо є згода командирів частин, у якій військовослужбовець зараз та до якої хоче переводитися, то протягом 72 годин це має відбутися. У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини.

Загалом ідея хороша. Адже навіть у моєму підрозділі є люди, які прикомандировані. До прикладу, вони стоять на балансі однієї частини, чи бригади, а прикомандировані в інший підрозділ. Прикомандированими вони можуть бути протягом року,

– мовив Чечеринда.

За його словами, іноді бувають випадки, коли командир без обґрунтованих причин відмовляє бійцю у переведенні. Однак завдяки застосунку "Армія+" можна моніторити всі рішення щодо рапортів.

Я сподіваюся, що подібних випадків завдяки цифровізації стане менше,

– зазначив майор ЗСУ.

Переведення військового з однієї частину в іншу – складний процес, а цифровізація може його значно пришвидшити. Втім, з цим також можуть виникати технічні проблеми, особливо перший час.

Сьогодні розмовляв з людиною, яка рік чекає на своє переведення. Він каже, мовляв, а якщо моя бригада стоїть десь в полі на лінії бойового зіткнення, де навіть немає інтернету, а інша бригада на іншому напрямку так само має проблеми зі зв'язком, то як ця комунікація має відбутися протягом 72 годин,

– додав Чечеринда.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі – що на першому, тестовому, етапі, що після повного запуску.