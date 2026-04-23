Перевірка військових документів у 17-річних відбуватиметься просто в школі
- Школи зобов'язані перевіряти наявність військово-облікових документів серед 17-річних учнів відповідно до постанови Кабміну №1487.
- Електронний військово-обліковий документ має повну юридичну силу і може перевірятися через застосунок "Резерв+", портал Дія або у вигляді роздрукованої версії з QR-кодом.
Школа зобов'язана перевірити наявність військово-облікових документів серед 17-річних учнів. Вимагати замість нього щось інше не мають права. Для більшості призовників цей документ існує в електронній формі.
Деталі процедури батькам і учням пояснили в Міноборони.
Як у школах перевірятимуть е-ВОД?
Щороку, особливо під час переходу до старших класів або перед вступом, у батьків можуть просити військово-обліковий документ учня. Школи роблять це не самовільно, а на підставі постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, яка зобов'язує заклади освіти вести персональний військовий облік.
Тобто, школа має перевіряти наявність такого документа й зберігати відповідні дані в особових справах учнів. Це є їхнім обов'язком, а не ініціативою адміністрації, тому вимога в цілому є законною – питання лише у формі документа.
Важливо! Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) – у застосунку Резерв+, на порталі Дія або роздрукований із QR-кодом – є стандартною і єдиною формою для звичайного учня-призовника.
Що відомо про е-ВОД / Пояснення Міноборони
Згідно з постановою КМУ №559 від 16 травня 2024 року, е-ВОД має повну юридичну силу незалежно від того, чи він показаний на телефоні, чи надрукований. Для призовників це стандартна форма документа, а не заміна паперової. Його термін дії – один рік, після чого його потрібно оновлювати.
Юнаки стають на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років (з 1 січня до 31 липня), або через електронні сервіси, або особисто в ТЦК. Після цього формується військово-обліковий документ, переважно в електронному вигляді. Паперові варіанти застосовуються лише для окремих категорій.
Як стати на облік та отримати e-ВОД / Пояснення Міноборони
Зверніть увагу! Перевірка е-ВОД у школах відбувається через QR-код у застосунку "Резерв+". Якщо технічної можливості немає, дані можуть перевірити через ТЦК або долучити роздруковану версію документа до справи – вона має таку ж юридичну силу, як і електронна.
Що треба знати про мобілізацію молоді?
Станом на квітень 2026 року в Україні мобілізація чоловіків до 25 років, які не проходили військову кафедру, не здійснюється. Загалом базовий призовний вік становить від 25 до 60 років.
Для молоді 18 – 24 років, яка підписує контракт зі Збройними силами, передбачена відстрочка на 12 місяців після завершення служби.
Питання можливого зниження мобілізаційного віку періодично обговорюється, однак за словами народного депутата Анатолія Остапенка, нині мобілізаційного ресурсу достатньо, зокрема завдяки колишнім військовослужбовцям у запасі, яких можуть залучити у разі потреби.