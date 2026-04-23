Перевірка військових документів у 17-річних відбуватиметься просто в школі

Школа зобов'язана перевірити наявність військово-облікових документів серед 17-річних учнів. Вимагати замість нього щось інше не мають права. Для більшості призовників цей документ існує в електронній формі.

Деталі процедури батькам і учням пояснили в Міноборони.

Дивіться також Мільйони людей – "ухилянти", – Буданов сказав, як треба реформувати мобілізацію

Як у школах перевірятимуть е-ВОД?

Щороку, особливо під час переходу до старших класів або перед вступом, у батьків можуть просити військово-обліковий документ учня. Школи роблять це не самовільно, а на підставі постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року, яка зобов'язує заклади освіти вести персональний військовий облік.

Тобто, школа має перевіряти наявність такого документа й зберігати відповідні дані в особових справах учнів. Це є їхнім обов'язком, а не ініціативою адміністрації, тому вимога в цілому є законною – питання лише у формі документа.

Важливо! Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) – у застосунку Резерв+, на порталі Дія або роздрукований із QR-кодом – є стандартною і єдиною формою для звичайного учня-призовника.



Що відомо про е-ВОД / Пояснення Міноборони

Згідно з постановою КМУ №559 від 16 травня 2024 року, е-ВОД має повну юридичну силу незалежно від того, чи він показаний на телефоні, чи надрукований. Для призовників це стандартна форма документа, а не заміна паперової. Його термін дії – один рік, після чого його потрібно оновлювати.

Юнаки стають на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років (з 1 січня до 31 липня), або через електронні сервіси, або особисто в ТЦК. Після цього формується військово-обліковий документ, переважно в електронному вигляді. Паперові варіанти застосовуються лише для окремих категорій.



Як стати на облік та отримати e-ВОД / Пояснення Міноборони

Зверніть увагу! Перевірка е-ВОД у школах відбувається через QR-код у застосунку "Резерв+". Якщо технічної можливості немає, дані можуть перевірити через ТЦК або долучити роздруковану версію документа до справи – вона має таку ж юридичну силу, як і електронна.

Свою думку про мобілізацію, ухилянтів та корупцію в системі ТКЦ висловив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу. Він визнає наявність проблем з мобілізацією та підкреслює важливість розвитку рекрутингу та належного фінансово-економічного забезпечення для підвищення ефективності ЗСУ.

Що треба знати про мобілізацію молоді?