НАБУ і САП перевірять законність коштів застави, унесених за Єрмака та інших фігурантів

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірять походження коштів, які надходили на рахунки Вищого антикорупційного суду як застава за підозрюваних у низці справ. Зокрема, правоохоронці дослідять законність грошей, унесених за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомив керівник САП Олександр Клименко в інтерв'ю ютуб-каналу "Є питання", антикорупційники мали певні підозри щодо фінансових операцій у деяких розслідуваннях і планують відстежити ланцюг появи цих коштів.

Які подробиці?

"Питання досить цікаве. В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум – а не онлайн – підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися", – висловився Олександр Клименко.

Механізм фінансового моніторингу банків

Очільник відомства підкреслив, що для аналізу таких транзакцій існує напрацьована та дієва процедура. Фінансовий моніторинг у банківських установах контролює перекази на рахунки фізичних і юридичних осіб та інформує про підозрілі дії Державну службу фінансового моніторингу.

Є механізм. Він досить ефективний, якщо він працює відповідно до закону і немає там ручного якогось втручання. Відбувається моніторинг коштів, як вони вносяться на банківські рахунки тих чи інших фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Це робить підрозділ фінансового моніторингу в самому банку,

– зазначив керівник САП.

За словами Клименка, ревізія грошових потоків стосуватиметься багатьох кримінальних справ, а не лише розслідування щодо колишнього очільника Офісу президента.

Перевірка без реєстрації кримінальних проваджень

Антикорупційні органи нерідко ініціюють подібні процедури безпосередньо через звернення до державних фінансових органів. Це дозволяє простежити шлях грошей ще до офіційного відкриття нового провадження.

Водночас керівник САП утримався від передчасних оцінок щодо можливої маніпуляції зі сплатою застави за Андрія Єрмака, наголосивши на необхідності спершу зібрати належні докази.

Не хочу висувати якихось там теорій чи версій. Потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім уже з от з цим працювати і робити висновки,

– підкреслив Олександр Клименко.

Контекст гучних розслідувань

Нагадаємо, раніше ми писали, що у травні НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка Династія. Тоді для внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень акумулювали ресурси з різних джерел у владній вертикалі.

Крім того, схожа ситуація розгорталася довкола колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, за якого в червні внесли 150 мільйонів гривень застави маловідомі компанії. Згодом антикорупційні органи задокументували схему збору й легалізації цих коштів.