Українців можуть перевіряти на Великдень: поліція пояснила причину

У період Великдень в Україні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян. Поліція може проводити вибіркові перевірки у місцях масового скупчення людей, зокрема біля храмів.

Такі заходи спрямовані на недопущення провокацій в умовах воєнного стану. Про це "Укрінформу" повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

Що відомо про перевірки поліції на Великдень?

У Національній поліції України повідомили, що традиційно під час великодніх свят посилюють заходи безпеки по всій країні. Основна увага правоохоронців буде зосереджена на місцях проведення богослужінь, вулицях та автошляхах.

Речниця поліції Юлія Гірдвіліс наголосила, що головним завданням є забезпечення правопорядку та безпеки громадян. За її словами, екіпажі поліції будуть максимально наближені до місць скупчення людей, зокрема поблизу храмів.

Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь,

– заявила Гірдвіліс.

Водночас правоохоронці не виключають проведення превентивних заходів. Йдеться про вибіркові поверхневі перевірки громадян, які здійснюватимуться виключно з метою недопущення провокацій і гарантування безпеки під час святкувань.

У поліції також підкреслюють, що навіть у святкові дні загроза з боку Росія залишається актуальною. Саме тому громадян закликають бути особливо уважними та відповідальними.

Правоохоронці нагадують про необхідність не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень і сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків. Це дозволить мінімізувати ризики та забезпечити спокійне святкування для всіх.

Чи буде перемирʼя на Великдень?