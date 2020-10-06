Палаючий будинок уряду, барикади на вулицях, вибухи гранат, стрільба по людях і сотні поранених. Ще одну пострадянську республіку Киргизстан захлинула хвиля протестів. Ось тільки скористалися ними зовсім недемократичні сили.

О том, как в Кыргызстане произошла попытка захвата власти, и как путинская Россия пытается поглотить азиатскую страну говорит Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

Важливо Протести в Киргизстані: ЦВК не визнала результати парламентських виборів

Протести в Киргистане

Понедельник, 5 октября 2020 року, фактически стал переломным днем для еще одной постсоветской республики Кыргызстан. А её столица – Бишкек – стала ареной кровавого противостояния протестующих и вооруженной милиции. Еще днем на главную площадь Бишкека Ала-Тоо вышли несколько тысяч протестующих – они требовали признать проведенные накануне парламентские выборы недействительными и провести повторные, честные.

Власть к народу не прислушалась и в ход пошли светошумовые гранаты, спецтехника, резиновые пули, слезоточивый газ и банальное зверство силовиков.

Протесты носили демократический характер – люди требовали проведения повторных выборов. И казалось бы – еще одна республика постсоветского пространства проснулась и строит нормальное государство. Вот только позже, всего за несколько часов, митинги переросли в нечто совсем неожиданное. И, похоже, что на волне протестов, в Кремле увидели шанс вернуть к власти в Кыргызстане более лояльный к России режим бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Смотрите полностью видео "Теорий заговора":

Проблемы с демократией

Кыргызстан называют чуть ли не самой демократичной страной в Средней Азии. Там 4 октября прошли парламентские выборы. Вот только с демократией в стране большие проблемы и она носит скорее фасадный характер. В нынешних выборах участвовали 16 партий, но проходной барьер преодолели лишь 4 – все они пропрезидентские. И это, по мнению, экспертов не было чем-то неожиданным, но все же тот факт, что ни одна из оппозиционных партий не прошла – стал шоком для всех.

Зверніть увагу Протести в Киргизстані: мітингувальники захопили резиденцію президента – фото

Воскресные выборы уже назвали самыми грязными в стране. У обнищавшего населения банально покупали голоса за 15 – 20 долларов. А там где не хватило этих голосов – просто их дорисовали. А 12 партий, не признавшие поражение, в понедельник вывели на улицы тысячи людей. И здесь важно отметить – первым, кто призвал проигравшие партии к протестам был сын осужденного бывшего президента Кадыр Атамбаев.

Протест понедельника начинался как мирный, но вскоре к главной площади Бишкека начали стягиваться силовики. Ближе к вечеру они начали разгонять протест используя слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В ответ протестующие начали возводить баррикады на улицах столицы, разбирать брусчатку и бросать её в силовиков. Потом в ход пошли коктейли Молотова. Позже часть митингующих попыталась прорваться в резиденцию президента.

И это стало первым звоночком. Тогда главы нескольких оппозиционных партий заявили, что это провокация и они на насилие идти не планировали. Позже часть протестующих начала захватывать спецтехнику силовиков и даже пожарную машину. Уже ближе к полуночи силовикам всё же удалось оттеснить протестующих с центральной площади Бишкека – Ала-Тоо, но вскоре они вернулись и удачно захватили Белый дом, где работает президент и правительство.

Митингующие захватили резиденцию президента Кыргызстана: смотрите фото

Другая часть протестующих выдвинулась к СИЗО, где за решеткой сидел бывший президент Алмазбек Атамбаев, и двое его соратников, которых осудили за насилие и коррупцию – Садыр Жапаров и Сапар Исаков. К ним мы еще вернемся.

В итоге, к утру, здание Белого дома подожгли, а Атамбаева и его соратников удалось освободить из тюрьмы. Уже в первые утренние часы 6 октября в Кыргызстане частично захватившие власть объявили о формировании временных государственных органов во главе с соратниками Атамбаева. И это только на руку соседней России.

Кто же такой Атамбаев и почему он попал за решетку?

Россия уже не единожды показывала с какой легкостью может влиять на процессы в Кыргызстане. Еще в 2010 страна с президентской формой правления попыталась стать на путь демократии. На тот момент страна переживает сложные времена – тогдашний президент Курманбек Бакиев, который на все руководящие должности поместил своих близких и друзей и которого поддерживает лично Путин, доводит страну до рекордной инфляции и поднимает тарифы на энергоносители для населения.

Бакиеву казалось, что он с легкостью разрулит проблему с помощью Кремля, но он быстро потерял поддержку Путина и Кремль начал массированную информационную войну с ним. Взамен на поддержку в Кремле требовали от Бакиева закрыть американскую военную базу на территории Кыргызстана, но Бакиев отказался и пошел на сближение с США и даже получил кредитный транш.

В ответ Москва запустила фейк о том, что якобы сын Бакиева этот самый транш украл. По российскому телевидению, которое широко транслируют в Кыргызстане, начали обливать Бакиева грязью и хвалить нового ставленника Кремля – Алмазбека Атамбаева. Новый президент проводит референдум и передает часть полномочий президента новосозданному парламенту. Номинально в стране воцаряется демократия. Но и авторитаризм и коррупция – никуда не делись. И новый президент идет по стопам предшественника и фактически устанавливает единовластие. Во всех ветвях власти оказываются его люди.



Алмазбек Атамбаев / Фото RFE

Доходит, казалось бы, до абсурда – Атамбаев назначает на руководящие должности своих водителей и охранников. В последний год своего правления Атамбаев массово садит за решетку оппозиционеров, журналистов, общественных деятелей, да и вообще всех неугодных. В то же время именно Атамбаев тесно связывает Кыргызстан с Россией – страна становится членом Экономического и военного союза. А кыргызы массово начинают уезжать в Россию на заработки.

В 2017 году Атамбаев передает свой пост нынешнему президенту Сооронбаю Жээнбекову, который позже должен был передать власть обратно Атанбаеву. Но, новый президент, недолго думая, расставляет на важные посты своих людей, а Атамбаева объявляет преступником и узурпатором и этим летом отправляет его за решетку на 11 лет.



Сооронбай Жээнбеков / Фото Kabarlar

Вместе с Атамбаевым за решетку отправляется и депутат Садыр Жапаров, которого обвинили в захвате заложников в 2010 и бывший премьер Сапар Исаков, которого упекли за решетку обвиняя в коррупции. Именно эту тройку негласно поддерживает Кремль и именно их освободили протестующие. На данный момент эта троица, де-факто, пытается установить свою власть в стране. Кроме захваченного дома правительства, протестующие требуют отставки всей вертикали власти нынешнего президента Жээнбекова.

Почему Москве не выгоден Жээнбеков?

За почти 3 года правления Жээнбеков, хоть и продолжал строить отношения с Кремлем, но все чаще заглядывался на Запад – то он с Венгрией начинает дружить, то пытается завязать отношения с Всемирным банком иполучить от запада кредит. В Кремле такие шаги, видимо, не оценили и решили вернуть старого коня Атамбаева.

Первые звоночки о нынешних событиях прозвучали, наверное, еще в начале сентября. Тогда экс-посол Кыргызстана в России времен Атамбаева – Аттокуров, вдруг заговорил о статусе русского языка в республике, а позже вообще заявил – а почему бы Кыргызстану не войти в состав России? Подогрел пророссийские элементы в стране еще и недавний визит нынешнего президента Жээнбекова к Путину в Сочи. Это показало, что Кыргызстан до сих пор не отказался от влияния Москвы. Вот только встреча оказалась прохладной и, видимо, Путина не устроили потуги Жээнбекова построить связь с Европой. И последний вернулся домой ни с чем.

Поэтому Путин, наученный горьким опытом Беларуси, просто ждал подходящего момента, чтобы раскачать ситуацию в Кыргызстане и убрать Жээнбекова. Протесты против сфальсифицированных парламентских выборов пришлись как нельзя кстати. И то, что начиналось как народный демократический протест, всего за один день переросло в захват власти старой коррумпированной группой, угодной Кремлю.

До теми Протести в Киргизстані: загинула перша людина, ще сотні – поранені

Вполне вероятно, что если Атамбаеву удастся полностью захватить власть в стране, то ни о какой демократии больше речи не будет и Кыргызстан скоропостижно окажется в объятиях России. Следующий раунд, очевидно, за народным протестом, который может не позволить такую грубую узурпацию власти.