Стефанчук розкрив, чи переїде Верховна Рада до Львова через обстріли

У мережі ширилася інформація про можливе перенесення роботи парламенту зі столиці до Львова через російські обстріли. Її прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це пише Суспільне.

Чи планує Рада залишати Київ?

Стефанчук заявив, що парламент продовжить працювати за адресою на вулиці Грушевського, 5.

Український парламент працював із першого дня війни і допоки буде можливість, буде працювати в приміщенні на Грушевського, 5. На цьому крапка. І давайте поставимо всі крапки над "і" для того, щоб ми не ширили ніякі міфи,

– сказав Стефанчук.

Він зазначив, що за умов повітряних атак депутати мають не лише спускатися в укриття, а й мати можливість продовжувати там роботу. Для цього у парламенті створили необхідні умови.

Також Стефанчук заперечив твердження про те, що народні депутати перебувають на "канікулах". Верховна Рада продовжує працювати, попри безпекову ситуацію в Києві.

Нагадаємо, Верховна Рада може найближчим часом провести голосування за законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами. Загалом для отримання фінансової підтримки від ЄС Україна має ухвалити 45 законопроєктів. Водночас 18 із них уряд досі не вніс на розгляд Верховної Ради.

За словами Стефанчука, документи, які вже зареєстровані та пройшли опрацювання в комітетах, можуть бути винесені на голосування. Він наголосив, що депутати готові зібратися на позачергове засідання, щойно необхідні законопроєкти будуть підготовлені.

Стефанчук також зазначив, що частина законопроєктів ще очікує на внесення Кабінетом Міністрів. За його словами, від моменту реєстрації документа до його розгляду в першому читанні має пройти щонайменше 14 днів.

Аналогічний мінімальний термін передбачений між першим і другим читаннями. Водночас процес ухвалення законів може затягуватися через велику кількість поправок, які подають депутати.