Перезапуск ВККС має відбутись за участі міжнародних експертів, – Кіра Рудик

Кіра Рудик розповіла, що головним питанням порядку денного Верховної Ради на цьому тижні є судова реформа.

Партія "Голос" вже рік наполягає на тому, що врешті-решт має бути перезапущена Вища кваліфікаційна комісія суддів за ключової участі міжнародних експертів. Це разом з оновленням Вищої ради правосуддя дозволить забезпечити реальну судову реформу.

Ситуація, коли судам не довіряють 78% українців, жодних шансів на інвестиції та економічний розвиток не буде. Тому "Голос" вніс необхідні правки до законопроєкту про судову реформу та вимагає їх прийняття. Ці правки деталізують принципи формування ВККС. Ми вважаємо, що голос міжнародних партнерів має бути вирішальним при формуванні комісії,

– наголосила Кіра Рудик.

Лідерка підкреслила, що попри це, саме конкурсна комісія має відбирати кандидатів до ВККС, а Вища рада правосуддя лише їх затверджувати. "Голос" наполягає, щоб комісія відбирала 16 кандидатів. Якщо комісія обиратиме 32 кандидати, як наполягають у партії влади, то Вища рада правосуддя зможе обрати гірших із кращих, а це так не має бути.

Рудик впевнена, що з судової реформи мають початися інші фундаментальні зміни, які допоможуть країні перейти від виживання до зростання та розвитку в інтересах кожної людини. Саме тому ключовим елементом Антиолігархічного пакету "Голосу", який партія нещодавно внесла до парламенту, є зміни у судовій системі.

Платники податків цього року заплатять майже 16 мільярдів за судову систему, але ми все на 158 місці в рейтингу верховенства права. Іноземні інвестори вперше за 5 років назвали недовіру до судової влади перепоною номер один для інвестицій. Продажні суди блокують ліберальний розвиток української економіки, що вигідно виключно олігархам,

– резюмувала Кіра Рудик.

Саме відсутність справедливих судів – головна причина недовіри інвесторів для вкладання грошей в Україну, наголосила лідерка "Голосу".