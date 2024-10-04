У Пермському краї потужно палає база нафтопродуктів: відео масштабної пожежі

У Пермському краї Росії зайнялася потужна пожежа на базі зберігання нафтопродуктів. Вогонь розповсюдився на площі 10 тисяч квадратних метрів.

Нафтобаза розташована у промзоні села Осенці. Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 Канал.

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Причини пожежі з'ясовуються

Охоплена вогнем нафтобаза – приватна. Вогонь охопив ємності із паливом. Сталося це приблизно о 2 – 3 годині ночі за місцевим часом.

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До ліквідації пожежі залучили понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки. Її уже локалізували.

Наразі росіяни кажуть, що причини загоряння з'ясовуються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Співробітники МНС Росії не допустили переходу пожежі на приватні житлові будинки, адміністративний корпус та суху рослинність,

– пишуть російські телеграм-канали.

Масштабна пожежа на нафтобазі в Пермському краї: дивіться відео