Перша атака на Сибір: дрони атакували військову частину в Іркутській області

У Росії дрони почали атакувати більш віддалені цілі, ніж раніше. 1 червня БпЛА вже дісталися Сибіру. Повідомляється про пожежі в наслідок ударів дронів, зокрема в Іркутській області.

У мережі публікують відео пересування дронів та наслідків атаки. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Серія прильотів БпЛА по Сибіру

1 червня в Усольї-Сибірському фіксували нашестя дронів. Жителі повідомили про серію прильотів. Імовірно, під удар міг потрапити гарнізон "Бєлая", що розташований за 18 км від міста.

Ця атака стала першою з початку повномасштабної війни, що досягла Сибіру.

Географія атак дронів розширюється. Вже до Іркутської області долітають,

– коментують обстріл російські видання.

Атаку по Іркутській області прокоментував губернатор Ігор Кобзєв. Він підтвердив, що дрони завдали удару по об'єкту російської армії, а саме по військовій частині в селищі Срєдній. За його словами, це дійсно перша атака по Сибіру.

Один дрон влучив у будівлю в Новомальтинську. Скільки загалом БпЛА запустили по регіону – поки не підрахована.

Удари з БпЛА фіксувалися також у Мурманській області. За словами місцевих, дрони вилітали просто з вантажівок на заправці. Так одну фуру жителі Оленегорська помітили, коли вона лише заїхала на паркувальний майданчик. Саме звідти нібито запускали дрони, що літали над головами людей. У ЗМІ повідомили, що водія цієї автівки затримали, але він буцімто міг не знати, що перевозить.

Джерело, звідки було випущено дрони, вже блоковано. Це фура. Головне – не треба піддаватися паніці. Загрози життю та здоров'ю мирних жителів – ні,

– зазначив Кобзєв.

Нагадаємо, дрони уразили авіабазу "Оленья". Там сталася пожежа після атаки безпілотників, жителі чули там щонайменше 10 вибухів.